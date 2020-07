Corona-Hotspot Rehau: 32 Personen einer Großfamilie infiziert

Die Zahl der Corona-Fälle steigt in der Stadt und im Landkreis Hof weiter an. Das teilte das Landratsamt Hof am Freitagnachmittag auf einer Pressekonferenz vor dem Gesundheitsamt in Hof mit. Dort sind nach aktuellem Stand derzeit 39 Fälle registriert.

32 von 39 Fällen stammen aus dem "Hotspot" Rehau

Allein 32 davon können den Fällen aus der Stadt Rehau zugeordnet werden, die Anfang der Woche für Schlagzeilen gesorgt hatten. Man könne nun aber die Zusammenhänge gut erkennen, sagte der Hofer Landrat Oliver Bär auf der Pressekonferenz.

17 Corona-Neuinfektionen in Großfamilie in Rehau

Denn bei 17 Neuinfektionen handele es sich um Personen aus der Großfamilie in Rehau, die in den vergangenen Tagen gezielt vom Gesundheitsamt Hof getestet wurden. 15 Personen aus dieser Familie waren ja schon am Montag positiv auf das Virus getestet worden. Ein Familienvater hatte vergangene Woche Symptome – dann wurden er und zwei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Wie es zu diesen Infektionen kam, ist nicht klar. In der Folge wurden Schüler, Lehrer und Angestellte eines Supermarkts getestet.

Rund 400 Reihentests an mobiler Corona-Teststelle durchgeführt

Bei freiwilligen Reihentests in einem Test-Mobil in Rehau, sind seit Mittwoch rund 400 Personen getestet worden. 205 Tests konnten bisher ausgewertet werden und ergaben ein negatives Ergebnis. Sollten auch die restlichen Tests negativ ausfallen, so würde man die freiwillige Reihentestung beenden, sagte der Landrat.

Bisher 205 negative Tests ausgewertet

Leichtes Aufatmen auch beim Ersten Bürgermeister der Stadt Rehau Michael Abraham (CSU). Die 205 negativ getesteten Personen ließen darauf hoffen, dass es keinen weiteren signifikanten Anstieg in Rehau mehr gebe. Er hoffe, dass das so bleibt, sagte er dem BR. Man würde noch weitere Tests in der bekannten Großfamilie durchführen.