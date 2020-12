Polizei beendet Geburtstagsfeier in Wallgau

Dass man Geburtstage aufgrund der momentanen Corona-Vorschriften nicht groß feiern kann, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Trotzdem entschloss sich ein junger Mann aus Wallgau, seinen jährlichen Jubeltag mit 23 Freunden und Bekannten im Alter zwischen 19 und 27 Jahren in seiner Garage zu feiern, so die Polizei.

Eng an eng an Biertischen feiern

Einem entsprechenden Hinweis aus der Bevölkerung gingen deshalb Beamte der Polizeiinspektion Mittenwald am Samstagabend gegen 20:45 Uhr nach. In der Partylocation, in der Garage, trafen sie den Jubilar und seine Gäste eng an eng an Biertischen sitzend an, berichtet die Polizei.

Anzeige und Heimweg

Allein wegen der Anzahl der Gäste stand schon fest, dass das Partykonzept nicht den Vorgaben der derzeit gültigen 10. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung entsprach. Die Polizei zeigte alle wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz an und schickte die Gäste nachhause.