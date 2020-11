Corona-Hotspot Passau: Verschärfte Regeln bleiben wohl länger

Keine Entspannung in Sicht: Der Passauer Oberbürgermeister Jürgen Dupper hat seine Bürger auf längere Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eingestellt. Einzelheiten dazu gab der OB am Montagabend auf einer Pressekonferenz bekannt.

"Bei der jetzigen Tendenz kann man sich kaum vorstellen, dass es ab 4. Dezember Erleichterungen geben könnte. Es sieht alles danach aus, dass die Maßnahmen aus gutem Grund verlängert werden." Jürgen Dupper, Oberbürgermeister von Passau

Seit Samstag gelten in Passau u. a. schärfere Ausgangsbeschränkungen, strengere Regeln in Seniorenheimen, bei Versammlungen und bei der Maskenpflicht. Diese Maßnahmen bräuchten Anlauf, bevor sie wirkten, so der OB.

Angestrengte Situation in Passau

Dupper sprach von einer "angestrengten Situation". Massive Fahlzahlen am Wochenende – vor allem in Verbindung mit Seniorenheimen – hätten die 7-Tages-Inzidenz auf knapp 580 getrieben, was deutschlandweit "Spitze" sei.

Bundeswehr soll in Altenheim helfen

In zwei Altenheimen sei die Lage besonders dramatisch. Weil auch zahlreiche Mitarbeitende Covid-19-positiv seien, bekämen die Heime Hilfe von außen. "In den beiden hauptbetroffenen Heimen war in einem bereits die Freiwillige Feuerwehr tätig. Mittlerweile wurde sie von einer K-Truppe des Trägers abgelöst. Dieses Heim hat bereits die Bundeswehr angefordert", sagte Dupper. Nach BR-Informationen werden hier sechs SoldatenInnen ab Donnerstag bei der Versorgung der Patienten mithelfen.

Grenznähe mitursächlich für die hohen Fallzahlen?

Der OB äußerste sich auch zur Frage, ob die Grenznähe für das Infektionsgeschehen mit ursächlich sein könnte. Es sei nach wie vor so, dass Menschen aus Bayern ungehindert zum Tanken nach Österreich fahren können - und umgekehrt so, dass die Österreicher ungehindert in Passau einkaufen dürften, aber: "Das wird auch so bleiben. Das muss laut Staatsregierung bundesweit geregelt werden. Und da zeichnet sich überhaupt keine Perspektive ab."

390 aktive Covid-19-Fälle in Passau

Aktuell hat Passau 390 aktive Corona-Fälle. Heute wurden 66 neue Fälle und vier Todesfälle gemeldet. Zur Lage im Klinikum sagte Dupper, dass Bettenzahl und medizinische Geräte nicht das Thema seien, sondern mehr die Organisation des Personals. Der OB geht davon aus, dass das Impfzentrum in der x-point-Halle in Passau-Kohlbruck wie geplant am 15. Dezember in Betrieb gehen werden.