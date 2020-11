Corona-Hotspot Passau: Inzidenzwert steigt auf über 500

Seit Samstag gelten in der Stadt Passau strenge Ausgangsbeschränkungen. So dürfen die Passauerinnen und Passauer nur aus triftigem Grund ihr Haus verlassen, zum Beispiel um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem ist Alkohol trinken auf öffentlichen Plätzen verboten.

Bayernweit höchster Wert

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist am Sonntag weiter gestiegen. Laut dem Robert Koch-Institut liegt er bei 537,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist der höchste Wert in Bayern und der zweithöchste in Deutschland. Nur der Landkreis Hildburghausen hat mit 579,1 mehr Corona-Neuinfektionen.

Kaum Verstöße gegen Ausgangsbeschränkung

Seit die Ausgangsbeschränkungen in Kraft sind, habe es kaum Verstöße gegen die Maßnahmen gegeben. Das teilte die Passauer Polizei auf BR-Anfrage mit. "Ganz im Gegenteil: Die Akzeptanz der Bürger für die Maßnahmen ist sehr hoch", so ein Sprecher. Es gebe keine speziellen Kontrollen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen. Die üblichen Polizeistreifen würden zwar besonders auf mögliche Verstöße achten. Bislang gab es aber keinen Grund zum Einschreiten.

Lediglich in der Nacht auf Samstag stellten Beamte in einer Wohnung einen Verstoß fest: Dort hatten drei Menschen aus unterschiedlichen Haushalten miteinander gefeiert. Die Polizei war von Nachbarn wegen Ruhestörung auf das Trio aufmerksam gemacht worden. Die drei Feiernden erhielten eine Anzeige.

Lockerungen erst bei sinkenden Infektionszahlen

Die Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst eine Woche. Frühestens bei einem Rückgang der Infektionszahlen auf eine Inzidenz von 300 könnten dem Oberbürgermeister zufolge die Beschränkungen wieder gelockert werden.