Corona-Hotspot Mamming: 318 Testungen in vier Stunden

Nachdem sich 176 Menschen auf einem Gemüsehof in Mamming mit dem Coronavirus infiziert haben, ist bereits am Montagnachmittag die Teststation in Betrieb gegangen. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes Dingolfing-Landau haben sich am Montag schon 318 Menschen an der "Drive-In" Station testen lassen. Die Station wurde binnen weniger Stunden aufgebaut, so Landrat Werner Bumeder: "Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Gemeindebürgern innerhalb kürzester Zeit Testmöglichkeiten anzubieten."

Tests freiwillig und kostenlos

Die Ergebnisse der ersten Tests sollen innerhalb von 24 Stunden verfügbar sein. Alle 3.300 Bürgerinnen und Bürger aus Mamming können sich in den nächsten Tagen freiwillig und kostenlos testen lassen. Immer von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Einen Termin muss man zuvor nicht ausmachen. Es können nur Menschen getestet werden, die in einem PKW an die Station heranfahren - Fußgänger und Radfahrer können nicht getestet werden.

Mobiles Test-Team im Einsatz

Für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die die Teststation nicht aufsuchen können, gibt es ein mobiles Test-Team des Bayerischen Roten Kreuzes. Termine für das mobile Team können über die Gemeindeverwaltung Mamming (Tel. 09955/9311-0) vereinbart werden. Die Teststation ist bis 19 Uhr geöffnet. Sollte es zu längeren Wartezeiten kommen, bittet das Landratsamt um Verständnis.