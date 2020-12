Corona-Hotspot Landshut: Maßnahmen werden verschärft

In der Stadt Landshut werden die Corona-Maßnahmen aufgrund steigender Inzidenzzahlen weiter verschärft. An allen Landshuter Schulen gilt ab Montag ab der 6. Jahrgangsstufe Distanzunterricht – ausgenommen davon sind Abschlussklassen und Klassen von Förderschulen.

Das geht aus einer Mitteilung der Stadt vom Samstagnachmittag hervor. Grundschüler und Schüler der 5. Jahrgangsstufe sind von der Regelung nicht betroffen. Für sie findet nach aktuellem Stand bis zum Beginn der Weihnachtsferien am kommenden Samstag, 19. Dezember, ein regulärer Präsenzunterricht statt.

Strengere Beschränkungen für Alten- und Pflegeheime

Daneben gelten für Alten- und Pflegeheime in der Stadt Landshut bereits ab Sonntag strengere Besuchsbeschränkungen. Besuche sind dann maximal für 30 Minuten erlaubt und nur zu einer festen Zeit möglich. Diese soll von der jeweiligen Einrichtung im Einzelfall festgelegt werden.

Auch für Krankenhäuser treten ab Sonntag verschärfte Regeln in Kraft. Jeder Besucher muss eine FFP2-Maske tragen. Die Krankenhäuser können dazu noch weitergehende Beschränkungen erlassen.

Verkaufsverbot für Alkohol "to go"

Darüber hinaus gilt seit Samstag bereits ein ganztägiges Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken "to go" durch Gastronomiebetriebe, Tankstellen und andere Verkaufsstellen im Stadtgebiet. An Gottesdiensten und Zusammenkünften anderer Glaubensgemeinschaften dürfen maximal 100 Menschen teilnehmen – im Freien sind bis zu 200 Personen erlaubt.

Die Teilnehmerzahl für Versammlungen – wie Demonstrationen – ist seit Samstag auf zehn begrenzt. Außerdem dürfen Versammlungen maximal 60 Minuten dauern. Eine Maskenpflicht sowie ein Mindestabstand gelten weiterhin.

Verschärfte Maßnahmen bis Anfang Januar

Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz appelliert an die Vernunft der Bürger: "Mit Regeln und Verboten allein werden wir dieses Virus nicht in den Griff bekommen", heißt es in einer Mitteilung. "Wir brauchen die Mithilfe jedes und jeder Einzelnen." Die strengeren Maßnahmen sind in einer Allgemeinverfügung der Stadt unter Zustimmung der Regierung von Niederbayern festgehalten. Sie sollen nach jetzigem Stand bis zum 5. Januar gelten.

Die Stadt Landshut hatte am Freitag den Grenzwert von 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen überschritten. Am Samstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (Stand 12.12., 8 Uhr) bei 314,67.