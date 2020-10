Corona-Hotspot: Landkreis Regen verhängt Sperrstunde

Der Landkreis Regen hat den Corona-Inzidenzwert von 70 überschritten. Das wurde am Sonntag vom Landratsamt in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

"Unsere Befürchtungen sind leider eingetroffen, wir verzeichnen einen Inzidenzwert von mehr als 70 Infizierten auf 100.000 Einwohner", stellt Heiko Langer, Pressesprecher des Landkreises Regen, fest. Der Landkreis erlässt deshalb eine neue Allgemeinverfügung, die ab Montag (12.10.) gilt.

Verschärfte Regeln für Veranstaltungen

So dürfen Veranstaltungen, die nicht für ein beliebiges Publikum angeboten werden, in geschlossenen Räumen nur noch mit maximal 25 Teilnehmern stattfinden. Im Freien ist die Personenzahl auf maximal 50 Menschen beschränkt. Dies gelte für alle Feierlichkeiten, wie Hochzeiten, Beerdigungen und Geburtstage.

Sperrstunde in der Gastronomie

Ohne Veranstaltungscharakter dürften nur Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie und Geschwister in der Gastronomie an einem Tisch sitzen. Ebenso sind Angehörige eines weiteren Hausstands oder Gruppen von bis zu fünf Personen zugelassen. Gleiches gilt auch bei Treffen auf privaten Grundstücken oder in privaten Räumen.

Zudem wird eine Sperrstunde für die Gastronomie eingeführt. Zwischen 23 Uhr bis 6 Uhr dürfen keine Speisen oder Getränke zum Verzehr vor Ort abgegeben werden.

Härtere Maßnahmen auch für Schulen

Mit Ausnahme der Grundschulen und der Grundstufen der Förderschulen muss ein Mund-Nasen-Schutz auf dem gesamten Schulgelände und auch im Unterricht getragen werden. Darüber hinaus werden ab Dienstag (13. Oktober) Schulen, die den geforderten 1,5 Meter-Abstand nicht gewährleisten können, ihre Klassen teilen und die Schüler im Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht lehren müssen.

Landrätin: Wir wissen, dass wir Bürgern viel zumuten

Schärfere Regeln gelten ebenso für den Besuch Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder Behinderteneinrichtungen. Dort darf in der Regel nur noch eine Person, meist aus dem eigenen Hausstand oder Angehörige, zu einer festen Besuchszeit den Betroffenen besuchen.

"Wir wissen, dass wir den Bürgern viel zumuten", so Landrätin Rita Röhrl (SPD). Laut Pressemitteilung hofft die Politikerin, dass durch die neue Allgemeinverfügung eine Eindämmung des Infektionsgeschehens erreicht wird. Ihr Ziel sei es, die Ausbreitung zu stoppen und möglichst rasch zum Normalbetrieb zurückzukehren. Die neue Allgemeinverfügung gilt ab Montag (12. Oktober), zunächst für eine Woche.

Der Landkreis war am Wochenende einer von vier Corona-Brennpunkten, in denen die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche den kritischen Wert von 50 überschritten hatte. In Rosenheim lag der Wert laut RKI bei 70,8 Infektionen, in Memmingen betrug er 56,7, im Landkreis Fürstenfeldbruck 64,3. Die Stadt München lag mit 48,6 nur noch knapp darunter.