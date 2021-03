Corona-Hotspot Kulmbach: Eine Kleinstadt sucht nach Erklärungen

Corona-Ausbruch auf einer Baustelle in Mainleus

Drittens könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige Neuinfektionen noch heute auf einen Corona-Ausbruch auf einer Baustelle in Mainleus im Landkreis Kulmbach zurückzuführen seien. Mitte Februar waren dort 22 Bauarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Hempfling: Wer testet, der findet

Seitdem habe es in dem 70.000 Einwohner großen Landkreis mehr als 10.000 Schnelltests gegeben. In 26 Betrieben seien Reihentestungen durchgeführt worden. Wer viel teste, der finde auch viele Infizierte, so Hempfling. Gleichwohl sei das Testen alternativlos. Kulmbach sei diesbezüglich in einer Art Vorreiterstellung beim Kampf gegen die dritte Welle der Pandemie. Es bleibe zu hoffen, so Hempfling, dass Stadt und Landkreis aus dieser Welle auch als eine der ersten Kommunen wieder herauskommen.

Krisenstab: Die Gewohnheit spielt dem Virus in die Hände

Zu guter Letzt erschwere die zunehmende Fahrlässigkeit der Menschen den Kampf gegen die Pandemie. Jüngst habe das Gesundheitsamt versucht, die Kontakte eines Infizierten zurückzuverfolgen. Innerhalb der ersten beiden Tage nach seiner Infektion, habe der Mann trotz Lockdown und geltenden Kontaktbeschränkungen 35 Personen getroffen. Man müsse kein Corona-Leugner sein, wie die, die auch aktuell wieder durch Kulmbach marschierten, sagt Hempfling. Um dem Virus in die Hände zu spielen, genüge es, an alten Gewohnheiten festzuhalten. In Kulmbachs Supermärkten werde bevorzugt an denselben Tagen und zu denselben Uhrzeiten eingekauft, wie vor der Pandemie – seien die Geschäfte auch noch so voll.

Lage im Klinikum Kulmbach spitzt sich zu

So bleibe zu hoffen, dass sich die Lage auf der Intensivstation des Kulmbacher Klinikums nicht noch weiter zuspitze. Von den zwölf für Corona-Patienten vorhandenen Betten könne derzeit nur noch eines für absolute Notfälle freigehalten werden. Der Altersdurchschnitt der Infizierten auf der Intensivstation sei auf rund 55 Jahre gesunken. Kulmbachs Infizierte werden jünger und erkrankten teils schwerer, heißt es.