Corona-Hotspot: Kliniken im Landkreis Regen am Limit

Der Landkreis Regen ist in den vergangenen Tagen einer der bundesdeutschen Corona-Hotspots geworden. Laut RKI liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Regen derzeit bei 377,2 (30.11., 0 Uhr) - das ist bundesweit der fünftschlechteste Wert. Die beiden kommunalen Kliniken im Landkreis haben die Grenze der Belastung beinahe erreicht.

Mentale Belastungsgrenze erreicht

Dr. Christian Pötzl, Chefarzt der Arberlandkliniken im Landkreis Regen, sagte dem BR, dass sich allein im Lauf der vergangenen Woche die Zahl der Covid-19-Patienten im Krankenhaus Zwiesel von vier auf 26 erhöht habe. Im Krankenhaus in Viechtach, in dem besonders schwere Fälle behandelt werden, würden aktuell fünf Patienten auf der Intensivstation betreut, vier von ihnen würden künstlich beatmet, so Pötzl. Beim KLinikpersonal sei vor allem die mentale Belastungsgrenze.

Mehrere Pflegekräfte mit Covid-19 infiziert

Derzeit klagen die Arberlandkliniken über Personalmangel, mehrere Mitarbeiter haben sich mit Covid-19 infiziert und sind in Quarantäne. Jetzt führen die Arberlandkliniken täglich Schnelltests beim Personal durch, dabei wurden am Montag zwei weitere positive Fälle entdeckt. Nicht notwendige Operationen würden verschoben, Notfälle könnten weiter behandelt werden, so Pötzl.

Wechselunterricht an den Schulen

Landrätin Rita Röhrl hat unterdessen Änderungen für die Schülerinnen und Schüler angekündigt. Ziel sei, zumindest in den Grundschulen weiter Präsenzunterricht zu geben. Ab der siebten Jahrgangsstufe werde es im Landkreis Wechselunterricht geben. Woher die hohen Infektionszahlen kommen, wisse man nicht, so Röhrl. "Fakt ist, tschechische Berufspendler sind nicht der Auslöser, sonst hätten wir das Infektionsgeschehen noch ganz anders in den Betrieben".