Corona-Hotspot Hof: Gesundheitsamt entlastet Stadt

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Hof hat das Gesundheitsamt bestätigt: "Die in Hof aufgetretenen [Corona-] Fälle geben keinen Hinweis auf einen Zusammenhang mit den Filmtagen". In der Stellungnahme der Stadt heißt es zudem, dass auch die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) der Stadt Hof zu diesem Schluss gekommen ist: "Die Hofer Filmtage sind nicht die Verursacher der derzeit hohen Inzidenzwerte". Die Filmtage hätten in stark reduziertem Umfang und mit differenziertem Hygienekonzept stattgefunden, teilt die Stadt mit.

Lob durch Bayerisches Gesundheitsministerium

Außerdem wehrt sich die Führung der Stadt gegen Vorwürfe, sie habe zu spät gehandelt, als die Inzidenzwerte stiegen. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege habe "der strikten Vorgehensweise der Stadt Hof bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gute Noten" ausgestellt, schreibt die Stadt in ihrer Stellungnahme.

In einer Videokonferenz am gestrigen Mittwoch (16.12.20) habe "Staatssekretär Klaus Holetschek das strikte Vorgehen der Stadt bei der Eindämmung der Pandemie gegenüber der Hofer Oberbürgermeisterin sehr gelobt". Die Stadt Hof hatte entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen.

Begonnen hatte die öffentliche Diskussion in Hof mit dem Vorwurf eines Rehauer Arztes in dieser Woche in der örtlichen Presse. Er behauptete, für die derzeit hohen Inzidenzzahlen in der Stadt seien die Hofer Filmtage vor zwei Monaten verantwortlich.

Chef der Hofer Filmtage sieht keinen Zusammenhang

Auch die Verantwortlichen der Internationalen Hofer Filmtage hatten sich gestern gegen die Vorwürfe gewehrt. Während der Hofer Filmtage vom 20. bis 25. Oktober seien den Veranstaltern keine Corona-Infektionen gemeldet worden, die während sowie nach dem Filmfestival bei den Organisatoren oder den Gästen aufgetreten seien, hieß es in der Stellungnahme von Thorsten Schaumann, dem Leiter der Hofer Filmtage.

Alle Gäste seien datentechnisch erfasst worden. Deshalb könne man sehr genau nachverfolgen, "ob es Nachfragen nach Kontakten seitens der Gesundheitsämter gab. Es gab keine!", heißt es in der Stellungnahme. "Wir sind alle gesund in das Festival rein- und auch wieder rausgegangen", so Schaumann.

Auf BR-Nachfrage sagte Schaumann, es sei kein Fall bekannt, wo es im Kino oder im Umfeld der Hofer Filmtage zu einer Infektion gekommen sei. Deshalb habe es ihn auch überrascht, dass jemand zwei Monate später das Gegenteil behauptet.