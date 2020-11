Corona-Hotspot Freyung-Grafenau: Inzidenzwert gesunken

Die Corona-Lage im Landkreis Freyung-Grafenau entspannt sich etwas. Entwarnung könne aber nicht gegeben werden, heißt es aus dem Landratsamt in Freyung.

Entwicklung erfreulich, aber keine Entwarnung

Der Inzidenzwert (7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner) liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 354,76. Das ist seit Sonntag ein Rückgang um etwa 50. Die Entwicklung der letzten beiden Tage sei zwar erfreulich, sagte ein Sprecher im Landratsamt zum BR. Wegen aktueller Fallzahlen könne aber keine Entwarnung gegeben werden. Seit der letzten Meldung am Montag seien 71 bestätigte Corona-Fälle dazugekommen. Insgesamt 28 Personen würden im Krankenhaus versorgt. Vier Patienten liegen auf der Intensivstation und würden hier beatmet. Insgesamt verzeichnet der Landkreis Freyung-Grafenau mittlerweile knapp 1.000 Infizierte. 19 Personen seien im Zusammenhang mit Corona in den letzten Monaten verstorben.

Reihentestungen in Kindergarten und Grundschule

Größtes Problem sei, die engen Kontaktpersonen der neuen Fälle nachzuverfolgen. Das funktioniere nicht mehr tagesaktuell, sondern nur mit größerer zeitlicher Verzögerung, so der Landratsamtssprecher. Wegen infizierter Kinder hätten auch wieder Reihentestungen durchgeführt werden müssen, und zwar in einem Kindergarten und einer Grundschule in Waldkirchen.

Bundesweit höchster Inzidenzwert

Noch am Sonntag hatte der Landkreis Freyung-Grafenau mit über 400 bundesweit den höchsten Inzidenzwert. Mittlerweile liegt der Landkreis auf Platz 2 nach Berlin Mitte im bundesweiten Ranking. Das Landratsamt appellierte heute über Facebook erneut an die Landkreisbürger, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und die Alltagsmaske, wo vorgeschrieben, zu tragen. Auf Schul- und Kita-Schließungen wurde bisher verzichtet. Landrat Sebastian Gruber (CSU) wird morgen aller Voraussicht nach in einer Pressekonferenz die aktuelle Lage erklären.