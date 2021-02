Corona: Homepage berechnet persönliches Ansteckungsrisiko

BR Data: Grundaussage positiv, Transparenz wichtig

Das datenjournalistische Team von BR Data hat die Seite ebenfalls unter die Lupe genommen. Steffen Kühne begrüßt die Grundaussage, dass weniger Kontakte und eine Impfung das Ansteckungsrisiko reduzieren. Allerdings schränkt Kühne ein: "Jede Statistik ohne Angaben von Datenquelle und Methode ist erstmal mit Vorsicht zu genießen, auch wenn die Ergebnisse stimmig erscheinen. Das gilt vor allem dann, wenn künstliche Intelligenz zur Berechnung von individuellen Risiken zum Einsatz kommt. Transparenz ist hier das oberste Gebot."

Programm wird weiterentwickelt

Khosrau Heidary, der für einen Automobilzulieferer in Regensburg arbeitet, ist weiter Feuer und Flamme für seine Sache. Obwohl ihn die Webseite viel Geld kostet. Lizensierte Daten müssten laufend gekauft und die Online-Präsenz finanziert werden. 400 Stunden hätten er und seine Frau in ihrer Freizeit dafür aufgewendet. Und der Aufwand wird nicht weniger: Der IT-ler will das Programm verfeinern und weitere Fragen statistisch beantworten, beispielsweise wie hoch das Infektionsrisiko in Schulen oder in Büros ist.

"Ich bin echt erschrocken"

Ihn selber hätten die Ergebnisse auf www.my-covid-risk.org zum Nachdenken gebracht: "Nachdem ich berechnet habe, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich in den nächsten zwölf Monaten an Corona erkranke, bin ich echt erschrocken. Ich bin noch vorsichtiger geworden und schaue auch, dass meine Familie sich auch entsprechend verhält." Seine größte Hoffnung? Dass das Programm in ein paar Monaten nicht mehr gebraucht wird.