Holetschek kritisiert "untaugliche Hotspot-Regelung" des Bundes

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hat an der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom Bund bereitgestellten Hotspot-Regelung erneut Kritik geübt. Fast alle Bundesländer seien mit dem Instrument unzufrieden, sagte Holetschek am Montagabend bei BR24 TV. Zum einen sei die Ausgestaltung zu ungenau, zum anderen die bürokratischen Hürden zur tatsächlichen Umsetzung zu hoch.

Holetschek beklagt fehlenden "Feuerlöscher"

Ungeachtet hoher Infektionszahlen hat der Bundestag in der vergangenen Woche ein geändertes Infektionsschutzgesetz mit dem Wegfall der meisten bundesweiten Corona-Schutzregeln beschlossen. Für regionale sogenannte Hotspots kann es weitergehende Beschränkungen geben, wenn das Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt.

Holetschek sieht dabei konkrete Fragen unbeantwortet: "Wann ist ein Gesundheitswesen überlastet? Betrifft das die regionalen Leitstellen, die Bezirke? Betrifft es einzelne Krankenhäuser? Dann müsste man wieder in den Landtag, um wieder neu zu beschließen", sagte er im BR24 Interview. In einer Pandemie müsse man aber "schnell und unmittelbar handeln können". Und dieses Instrument nehme uns der Bund. "Der Feuerlöscher wird weggeworfen, solange es noch brennt", sagte der bayerische Gesundheitsminister.

Regelung an Schulen "akzeptabel und vernünftig"

Das weitere Vorgehen an den Schulen verteidigte Holetschek in dem Interview. Die Entscheidung, die Maskenpflicht an Grund- und Förderschulen trotz hoher Infektionszahlen abzusetzen, sei richtig, da es PCR-Pool-Tests gebe. "Wenn aber ein positives Ergebnis da ist, dann haben wir natürlich ein verschärftes Testregime und auch die Maske eben als Schutz im Spiel. Das finde ich schon akzeptabel und vernünftig", so Holetschek.

Man müsse weiterhin genau beobachten, was sich tatsächlich in den Krankenhäusern, im Gesundheitswesen abspielt. "Da sehen wir, dass das jetzt im Moment wieder bisschen zunimmt, auch Pflegekräfte, die ausfallen." Daher habe man beschlossen, das Testen an den Schulen bis zu den Osterferien weiter fortzuführen.

Bürgertests wohl noch bis Ende Mai kostenlos

Bei den Bürgertests, warte der Freistaat auf die Testverordnung des Bundes – wo noch Testungen stattfinden sollen und wie die Kosten erstattet werden, sagte Holetschek. Die Testverordnung des Bundes solle im Laufe der Woche vorliegen.

Von Seiten des Bundesgesundheitsministeriums hieß es am Montag, dass es bis Ende Mai weiterhin kostenlose Corona-Bürgertests geben soll. Am 31. März läuft zwar die geltende Corona-Testverordnung aus, die auch die Bürgertests enthält. Sie würden aber weiterhin bezahlt, sagte ein Ministeriumssprecher. Eine entsprechende Verordnung werde vorbereitet, diese solle dann bis Ende Mai gelten. Angesichts zuletzt wieder gestiegener Infektionszahlen wolle die Bundesregierung die Frist verlängern.