Corona: Holetschek kritisiert Maskenpflicht im Fernverkehr

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht die endemische Phase des Corona-Virus erreicht. Im BR sagte er, dass sich die Experten-Einschätzungen bestätigen würden, nämlich, "dass wir in der Endemie sind, oder zumindest am Anfang der endemischen Phase." Das sei eine gute Nachricht. Jetzt müssten auch die Maßnahmen an diese neue Phase angepasst werden, so Holetschek. Allerdings kann nur die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Ende der Pandemie ausrufen. Dies gelte dann weltweit - aber, wie BR-Wissenschaftsjournalistin Jeanne Turczynski erklärt: Die Infektionslage in Asien etwa sei eine ganz andere als in Europa. Hier spiele Corona wegen sinkender Flalzahlen und eines hohen Immunschutzes längst nicht mehr die Rolle wie vor einem Jahr.

Aus der Corona-Pandemie für die Zukunft lernen

In Deutschland allerdings befinde man sich tatsächlich schon in einer Endemie, bestätigte Bernd Salzberger, Professor für Infektiologie am Uniklinikum Regensburg. Weltweit gelte allerdings: "Wir müssen die Augen weiter offenhalten, wir müssen genau hingucken."

Es sei wichtig, nun für mögliche künftige Pandemien aus der vergangenen zu lernen, sagte Salzberger in einem BR24live zur Corona-Lage. Deutschland brauche eine bessere Daten-Auswertung. Manches sei aber auch richtig gemacht worden, so seine Einschätzung. Ohne Lockdown wäre Deutschland nicht so gut durch die erste Welle der Pandemie gekommen, meint Salzberger im Rückblick.