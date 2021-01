Corona: Hof verteilt kostenlose FFP2-Masken an Bedürftige

In der Region Hof gibt es ab sofort kostenlose FFP2-Masken für Menschen mit niedrigem Einkommen. Stadt und der Landkreis Hof haben kurzfristig mehrere tausend Stück dieser besonderen Schutzmasken zur Verfügung gestellt.

Masken werden in Tafeln und in Gottesdiensten verteilt

Verteilt werden die Masken nun über die vier Tafeln in Hof, Naila, Rehau und Schwarzenbach an der Saale sowie in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden nach den Gottesdiensten. Solange der Vorrat reiche, gebe es pro Person zwei Masken, teilten die Behörden mit.

"Wir kommen damit unserer sozialen Verantwortung nach", so Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Eine Bedürftigkeitsprüfung werde es dabei nicht geben. Das Angebot gelte allerdings nicht nur für Besucher von Gottesdiensten. Es sei ein Angebot für Hofer Bürger unabhängig von ihrer Konfession, so Döhla.

Beschaffung der Maske sei "finanzielle Hürde"

Ab kommendem Montag sind die FFP2-Masken in Bayern beim Einkaufen und im ÖPNV vorgeschrieben. "Die künftige FFP2-Maskenpflicht stellt für viele Menschen auch finanziell eine Hürde dar und belastet ärmere Haushalte", so OB Döhla.

Landrat Oliver Bär (CSU) betont in der gemeinsamen Presseerklärung: "Wenn uns der Freistaat – wie verkündet – weitere Masken zur Verfügung stellt, werden wir auch diese ausgeben können und die Situation so verbessern."