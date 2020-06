Corona-Hilfen: Woher sollen die Milliarden kommen, Theo Waigel

Diskussion um die Art des Wachstums

An dieser Stelle brachte der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler einen anderen Gedanken zum Thema Wirtschaftswachstum ein. Seiner Meinung nach müsse man sich jetzt mehr auf die während der Krise entstandene Solidarität konzentrieren. "Jeder vernünftige Gesprächsteilnehmer wird in diesen Wochen gelernt haben, dass es nicht um ein endloses Wachstum gehen kann. Dass diese Türme nicht in den Himmel wachsen. Wir müssen alle lernen, wenn wir aus dieser Krise rauskommen, uns selber zu beschieden", so Schießler.

Dem stimmte grundsätzlich auch Waigel zu und knüpfte noch eine Bedingung an die Corona-Hilfsmaßnahmen. Es dürfe nicht nur um quantitatives, sondern müsse auch um qualitatives Wachstum gehen. Daher forderte er, an die Corona-Hilfsgelder eine europaweite CO2-Steuer, sowie eine Finanztransaktionssteuer hinzuzufügen. "Sodass wir ein Zukunftsprogramm, das die Konjunktur anbelangt, verbinden mit Umweltpolitik der Zukunft", sagte der ehemalige Bundesfinanzminister.

Schießler fordert "emanzipatorische Wende" in der katholischen Kirche

In der Sendung meldeten sich viele junge Menschen per Video und Kommentarfunktion zu Wort, auch mit deutlicher Kritik an der katholischen Kirche. Dass diese in "alten Strukturen" gefangen sei, habe sich in der Krise besonders gezeigt. "Wir sind da als Kirchen voll und ganz getroffen worden", antwortete Pfarrer Rainer Maria Schießler. Er leitet die Gemeinde St. Maximilian in München und meinte: "Ich hoffe, dass viele in der Kirche jetzt aufwachen". Frauen müssten endlich mit Männern gleichgestellt werden. "Was in der Gesellschaft die ökologische Wende sein muss, muss bei uns vielleicht die emanzipatorische Wende sein", erklärte Schießler.

Corona sei auch keine Strafe Gottes, betonte er und distanzierte sich damit deutlich von Kardinal Müllers Äußerungen. Im Gegenteil, die Krise biete eine Chance für positive Veränderungen. Beispielsweise für die Stärkung von Pflegeberufen oder privater Initiativen, die jetzt Solidarität zeigen. "Das ist nicht nur Gutmenschentum, das ist eine Strategie", sagte Schießler.