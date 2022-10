Corona-Hilfen-Prozess: Angeklagter zeigt keine Einsicht

Der 63-jährige Angeklagte hat heute begonnen, sich zu den Tatvorwürfen der Staatsanwaltschaft zu äußern. Dabei führte er die Prozessbeteiligten zunächst lange in den Antragsdschungel rund um die verschiedenen staatlichen Überbrückungshilfen für Unternehmen ein. Der Schwabacher Ex-Anwalt wies vor allem darauf hin, dass es dem Bund auf eine schnelle Abarbeitung der Hilfen ankam, dabei sei es "egal gewesen" ob es etwa Interessenkonflikte durch die Antragssteller gegeben hätte.

Mehrere Anträge gestellt

Der Hintergrund: Nach den Antragsrichtlinien für die Überbrückungshilfen des Bundes ist es nur sogenannten prüfenden Dritten erlaubt, für eine Firma finanziellen Hilfen des Bundes zu beantragen. Das sind in der Regel Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer. In dem konkreten Fall wird dem mit Berufsverbot belegten Anwalt aus Schwabach vorgeworfen, mehrere Anträge gestellt zu haben, um unter anderem seine vor der Pleite stehende Kanzlei zu retten.

Steuergelder von mehr als 550.000 Euro

Laut Staatsanwaltschaft soll eine inaktive Immobilien-GmbH des angeklagten Ehepaars alleine für diesen Zweck als hilfsbedürftiges Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern angegeben worden sein. Der Bund überwies im Januar Steuergelder von mehr als 550.000 Euro. Diese waren und sind nach Vorgaben der Bundesregierung zur teilweisen Deckung der laufenden Betriebskosten und zum Erhalt des Unternehmens gedacht.

Frau und Kinder in Firmengeflecht eingebunden

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 63-Jährigen vor, mit den erhaltenen Geldern über ein Firmengeflecht, in das auch seine Frau und seine Kinder eingebunden waren, seine Schulden aus der Kanzlei getilgt zu haben. In den blumigen Ausführungen des Angeklagten schloss dieser eine Zweckentfremdung der Mittel aus und erklärte, der Bund habe ausdrücklich formuliert, ungedeckte Forderungen damit begleichen zu können.

Die Kammer konzentrierte sich bei der Befragung des 63-Jährigen lediglich darauf, wer etwa bei den Online-Anträgen die notwendigen Häkchen gesetzt hat und ob dem Anwalt der Wortlaut des Paragrafen 264, also der Straftatbestand des Subventionsbetruges bekannt ist. Hierbei geht es darum, wer die Haftung dafür hat. Konkrete Antworten blieb der Ex-Anwalt aber schuldig.

Zwei Verhandlungstage Redezeit beantragt

Der 63-jährige hat zwei Verhandlungstage Redezeit beantragt, die Kammer hat ihm diese auch gewährt, will aber vorsorglich noch weitere zwei Verhandlungstage anhängen, um die notwendigen Zeugen im Prozess hören zu können. Fortsetzung am Landgericht Nürnberg-Fürth ist am 08. November.