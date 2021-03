Corona-Hilfen: Oberfrankens Brauereien atmen auf – ein bisschen

Bisher waren die Brauereigasthöfe bei den November- und Dezemberhilfen der Bundesregierung leer ausgegangen. Das ändert sich nun: Die Bundesregierung hat sich mit dem Freistaat Bayern darauf verständigt, dass auch die Gasthöfe Zugang zu den Corona-Hilfen bekommen. Der Gaststättenanteil einer Brauerei kann demnach künftig wie ein eigenständiges Unternehmen einen Antrag stellen - unabhängig vom restlichen Umsatz des Unternehmens.

Erleichterung bei den Brauereien - doch die Sorgen bleiben

In der Bierregion Oberfranken ist die Erleichterung groß, dass die Kritik vieler Brauereigaststätten nun endlich etwas genützt hat. Nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele Brauereien wie hier, viele von ihnen mit angeschlossenem Gasthof. Der Lockdown hatte eine zahlreiche Betriebe in schwere Existenznöte getrieben.

Und die sind gehen auch die Coronahilfen nicht so schnell weg, sagt Michael Schmitt von der Brauerei Nikl Bräu in Pretzfeld im Interview mit dem BR. Schmitt hatte im Februar mit einer Wutrede für Aufsehen gesorgt, die in den sozialen Medien innerhalb weniger Stunden tausende Mal geteilt wurde.

"Wir brauchen eine sofortige Öffnungsperspektive"

"Wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt gleich gestellt werden mit den anderen Gastwirtschaften", so Schmitt. Vorbei sei die Krise damit aber noch nicht. "Das bringt uns vielleicht vier bis sechs Wochen weiter. Es ist eine kleine Hilfe, aber definitiv keine Lösung."

Mit den Hilfen ließen sich höchsten 15 bis 20 Prozent der Ausfälle kompensieren, sagt der Braumeister aus der Fränkischen Schweiz. Man sei den Politikern, die sich für die Belange der Betriebe eingesetzt hätten dankbar, dass es mit den Hilfen nun klappe. Was es jedoch wirklich brauche, sei "eine sofortige Öffnungsperspektive."