12.07.2021, 11:44 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Corona-Hilfen: Millionen für Oberfrankens Gastronomie

In den zurückliegenden zwölf Monaten haben die Unternehmen in Oberfranken rund 335 Millionen Euro an Corona-Hilfen erhalten. Fast die Hälfe floss in das Gastgewerbe. Die IHK sieht Probleme auch nach der Pandemie und fordert schnelle Unterstützung.