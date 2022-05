Corona-Hilfen: Mehr als 12,5 Milliarden Euro an Firmen in Bayern

Mehr als 12,5 Milliarden Euro Hilfsgelder sind in Bayern seit Juli 2020 an von der Pandemie betroffene Betriebe, Selbständige und Einrichtungen geflossen. Allein 10,3 Milliarden Euro wurden über die Industrie- und Handelskammer (IHK) München und Oberbayern ausbezahlt, die im Auftrag der Staatsregierung insgesamt 13 Hilfsprogramme abgewickelt hat. Darunter Überbrückungs-, Härtefall- und Sonderhilfen.

Vier Milliarden Euro Corona-Hilfen an Gastgewerbe

Laut IHK gingen 41,4 Prozent der von ihr ausbezahlten Corona-Hilfen (4,24 Milliarden Euro) an das Gastgewerbe, also an Hotels, Gaststätten, Restaurants, Bars und Diskotheken. Knapp 14 Prozent (1,41 Milliarden Euro) hat der Handel erhalten, gefolgt von der Kunst- und Unterhaltungsbranche mit knapp zwölf Prozent (1,21 Milliarden Euro). Dazu zählen unter anderem Museen, Theater, Konzertveranstalter, Freizeitparks, Fitnessstudios oder Tanzschulen.

Insgesamt gingen bei der Handelskammer bisher 416.000 Anträge ein, von denen rund 380.000 abschließend bearbeitet seien. Im Schnitt beträgt die Auszahlung im Falle eines erfolgreichen Antrags rund 27.000 Euro.

Söder: "Wir haben Existenzen gerettet"

"Wenn man nach zwei Jahren Pandemiebekämpfung einen Strich macht, haben wir Leben gerettet und die Wirtschaft am Leben gehalten", bilanziert Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Staatsregierung habe das "physische, gesundheitliche Leben, aber auch das ökonomische Leben" in Bayern aufrechterhalten. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ergänzt: "Wir haben heute Vollbeschäftigung und erstaunlich wenig Firmeninsolvenzen, natürlich sind aber auch einige vom Markt gegangen."

Kritik an hohem Steuersatz: "Unternehmerischer Witz"

Dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer die Corona-Soforthilfen als Einnahmen versteuern mussten und nicht, wie erhofft, komplett zur Rettung ihrer Betriebe verwenden konnten, begründet der Wirtschaftsminister mit dem geltenden Steuerrecht. Dennoch sei bei den meisten Betrieben genug übriggeblieben.

Thomas Wurmseder, Inhaber des "Tanzhaus Emotion" in Unterhaching, bezeichnet die Besteuerung als "unternehmerischen Witz". Er hat in der ersten Runde der Soforthilfen 8.500 Euro erhalten, die er wiederum zu 42 Prozent versteuern musste. Gerettet hätten ihn die staatlichen Hilfen nicht. "Es ist tatsächlich so, dass ich die Tanzschule mit meiner zweiten Firma quersubventionieren musste", sagt Wurmseder. Sonst wäre sie insolvent gegangen. Der 36-Jährige kritisiert auch, dass er auf die erste Auszahlung drei bis vier Monate warten musste.

Anfangs schleppende Auszahlung – "Wäschekörbe voll Papier"

Dass die Auszahlung der 2,23 Milliarden Euro an Corona-Soforthilfen durch die Bezirksregierungen am Anfang so schleppend verlief, schreibt Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger den mangelnden digitalen Antragsmöglichkeiten zu und kritisiert damit den Bund. "Wir haben begonnen mit Faxen, mit Anträgen auf Papier", erklärt Aiwanger.

Schon nach wenigen Tagen hätten bei den Regierungen Wäschekörbe voll mit ausgefüllten Formularen gestanden. Auf Bitten der Staatsregierung habe dann die IHK als "Helfer in der Not" eingegriffen, so Aiwanger.

Grüne: Kulturbranche zu lange vernachlässigt

Lob für die IHK kommt diesbezüglich nicht nur von der Staatsregierung, sondern auch von der Opposition. Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag spricht von "hervorragender Arbeit", die die IHK geleistet hat.

Die Staatsregierung kritisiert Schulze allerdings dafür, dass Kulturschaffende oder Schausteller bei den Corona-Hilfen so lange außen vor geblieben sind. Das habe zu Recht für viel Frust gesorgt. "Erst auf massiven Druck auch von uns Grünen hat die Söder-Regierung bei den bayerischen Fördermitteln nachgebessert. Das hätte früher geschehen müssen, denn diese Hängepartie ging gar nicht", sagt Schulze.

Bayerische Corona-Hilfen laufen Ende Juni aus

Ende Juni läuft die "Soforthilfe Corona" des Freistaats aus, auch wenn viele Branchen noch immer unter den Folgen der Pandemie leiden. Für den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer, Klaus Josef Lutz, steht dennoch fest, dass der Staat die Wirtschaft auf Dauer nicht durchfinanzieren kann. "Das ist nicht Aufgabe des Staates", sagt Lutz.

"Wir als IHK warnen davor, immer wieder mit Überbrückungshilfen – sozusagen 'Cash in die Täsch' – die Herausforderungen zu managen." Lutz betont, Unternehmerinnen und Unternehmer wollten ihre Umsätze selbst erwirtschaften. Steuerliche Begünstigungen würden den Betrieben in Zukunft mehr helfen.