Corona-Hilfen: Fränkische Brauereigasthöfe im Stich gelassen

Als der Teil-Lockdown Anfang November in Kraft trat, hatte der Bund großzügige und unkomplizierte Unterstützung für die Gastronomie angekündigt - die sogenannte Novemberhilfe. Bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem November 2019 sollten die Betriebe erhalten. Klang nicht schlecht – doch rund 300 Brauereigasthöfe in Bayern, davon die meisten in Oberfranken, sollen jetzt leer ausgehen.

Unter anderem auch der Brauereigasthof Seitz im oberfränkischen Thuisbrunn im Landkreis Forchheim. Seit mehr 400 Jahren gibt es den Gasthof – seit acht Jahren die hauseigene Brauerei. Beides in der Hand der Familie Kugler. Die Familie fühlt sich von der Politik im Stich gelassen.

"Wir haben einen Facebook-Post geschickt, wo wir dieses unfaire Vorgehen beschrieben haben. Und der wurde innerhalb von einem Tag über 600 Mal geteilt, und er hat über 60.000 Leute erreicht - auch die Politik. Und da kam ein Landtagsabgeordneter auf uns zu und hat gesagt, ok da passt was nicht und er versucht uns zu unterstützen, uns zu helfen." Bianca Kugler, Brauereigasthof Seitz, Thuisbrunn