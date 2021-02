Corona-Grenzwerte: Wie sich die Maßstäbe in Bayern wandeln

Alarmstufe Dunkelrot: 100

Einen weiteren Corona-Grenzwert verkündete Ministerpräsident Söder am 21. Oktober im Landtag: Ab einem Inzidenzwert von 100 wurde die Ampel dunkelrot - zusätzliche Beschränkungen mussten erlassen werden. In der Gastronomie musste dann die Sperrstunde auf 21 Uhr vorgezogen werden, Kultur- und Vereinsveranstaltungen mit mehr als 50 Personen wurden ab dem 100er-Wert untersagt.

Corona-Hotspots mit einer Inzidenz über 200

Mit steigenden Corona-Zahlen im Herbst, sah sich die Politik genötigt, weitere Grenzwerte zu definieren. Nachdem im Berchtesgadener Land die Inzidenz auf mehr als 250 geklettert war, kündigte Söder für den Landkreis umfassende Maßnahmen an, die "einem Lockdown entsprechen". Auch Kitas und Schulen wurden geschlossen - wie kurz darauf auch im Kreis Rottal-Inn.

Zum 1. Dezember wurde dann mit der neuen Hotspot-Strategie ein Automatismus eingeführt: Landkreise und Städte mit einem Wert von 200 oder mehr mussten schärfere Regeln einführen: Musik- und Fahrschulen wurden geschlossen, Märkte und Wochenmärkte durften nicht mehr stattfinden (außer Lebensmittelmärkte). An den Schulen in diesen Hotspots wurde für die Klassen ab der 8. Jahrgangsstufe der Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht eingeführt.

Gut eine Woche später wurden die Maßnahmen ab der 200er Inzidenz noch verschärft: Für Schüler ab Klasse acht gab es in Hotspots nur noch Distanzunterricht. Außerdem wurde für diese Kreise die Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr eingeführt. Wenige Tage später kündigte Söder an, die Ausgangssperre auf ganz Bayern auszuweiten - da die Inzidenz landesweit die 200er Marke überschritten hatte.

Anfang Januar kam für Menschen in Kommunen mit einem Wert über 200 noch eine Bewegungsbeschränkung hinzu: Sie durften sich für touristische Tagesausflüge nur noch 15 km von der Stadt- oder Landkreisgrenze entfernen. Diese Regel wurde vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aber mittlerweile gekippt.

Inzidenz ab 300

Besonders scharfe Einschränkungen sah die Hotspot-Strategie für Landkreise oder Städte mit einem Wert über 300 vor: Dort sollte die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde das öffentliche Leben mit noch strengeren Maßnahmen weiter herunterfahren.

Durch die Verschärfung der Lockdown-Regeln gehört aber auch die Hotspot-Strategie mittlerweile der Vergangenheit an.

Söder bringt Inzidenz 10 ins Gespräch - Abschied vom Ziel 50?

Ministerpräsident Söder nannte zuletzt mit dem Wert 10 mehrfach noch eine ganz andere Inzidenz - und relativierte damit das Ziel 50 ein Stück weit: Im Frühjahr 2020 habe es die "breiten Lockerungen" in Bayern erst beim Wert 10 gegeben, sagte der CSU-Chef Anfang des Monats. Die 50 sei eine "gute Orientierung", aber nicht automatisch die Zahl, ab der man wieder alles so machen könne wie vorher.

Andere deutsche Spitzenpolitiker gaben in den vergangenen Tagen immer wieder die Losung aus, die Inzidenz müsse "deutlich unter 50 gedrückt" werden - ohne dabei einen konkreten Wert zu nennen. Dabei verweisen sie meist auf die Gefahr einer Ausbreitung deutlich ansteckenderer Corona-Mutationen. Ob damit der Abschied von der Orientierung an Inzidenzen bei den Corona-Maßnahmen eingeläutet wird, bleibt abzuwarten. Eine gewisse Verschiebung ist aber auf jeden Fall jetzt schon zu beobachten. Neben konkreten Zahlen wird verstärkt auch mit Risiken argumentiert.

Wann gibt es Lockerungen?

In einigen europäischen Ländern legen Stufenmodelle fest, welche Verschärfungen oder Lockerungen abhängig vom Infektionsgeschehen greifen. Dabei sind zum Teil aber andere Inzidenzen als in Deutschland ausschlaggebend: Im Nachbarland Tschechien zum Beispiel liegen die Grenzwerte bei 20, 40, 60, 75 und darüber hinaus. In anderen Ländern - wie zum Beispiel Italien oder Irland - werden einzelne Regionen unter Berücksichtigung mehrerer Indikatoren bestimmten Stufen zugeordnet. Für Deutschland haben mehrere Bundesländer bereits eigene Stufenpläne entworfen.

In Bayern könnte nach dem deutlichen Rückgang der Inzidenzwerte in den vergangenen Wochen theoretisch die Corona-Ampel aus dem Herbst reaktiviert werden. Vor allem Oppositionspolitiker forderten in den vergangenen Tagen verstärkt die Rückkehr zu regional differenzierten Maßnahmen. Anders als noch im Herbst sprach sich Ministerpräsident Söder zuletzt aber mehrfach dagegen aus: Es dürfe in Bayern keinen Regel-Flickenteppich geben. "Je gleicher es ist, desto gerechter ist es - je differenzierter, desto weniger Akzeptanz."

Auch einen festen Stufenplan für Lockerungen lehnte Söder ab und forderte, "auf Sicht zu fahren". Mittlerweile häufen sich aber auch aus Söders CSU die Rufe nach eben so einem Stufenplan. Die bayerische Landtagspräsidentin und Chefin der Oberbayern-CSU, Ilse Aigner, mahnte: Die Politik müsse "Hoffnung geben".