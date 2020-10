Corona-Inzidenzwert über 60 im Landkreis Regen - neue Regeln

Der Landkreis Regen hat am Samstag wie erwartet einen wichtigen Corona-Alarmwert überschritten. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit (LGL) wurden dort innerhalb einer Woche 60,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert. Das ist aktuell der zweithöchste Wert in Bayern nach Rosenheim.

Bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz gilt der Schwellenwert von 50 als kritisch, weil es ab diesem Wert kaum mehr möglich ist, Infektionsketten nachzuverfolgen.

Ab Montag wieder Maskenpflicht im Unterricht

Wegen der schnell ansteigenden Coronazahlen hatte der Landkreis Regen bereits am Freitag eine Allgemeinverfügung zur Verbesserung des Infektionsschutzes erlassen.

Ab Samstag gilt demnach bei Feiern eine Teilnehmerbegrenzung von 50 Personen in geschlossenen Räumen und 100 Personen bei Veranstaltungen im Freien. Bei privaten Feiern, wie Geburtstagen oder Hochzeiten, sind maximal 25 Gäste zugelassen. An den Schulen im Landkreis Regen gilt ab Montag für Schüler ab der 5. Klasse wieder eine Maskenpflicht im Unterricht.

Kreis Rottal-Inn erreicht Frühwarnwert

In Niederbayern hat der Landkreis Rottal-Inn am Samstag, wie schon am Vortag, den Frühwarnwert von 35 überschritten. Das Infektionsgeschehen in allen anderen Kreisen und Städten in Niederbayern war unauffällig. Neben dem Landkreis Regen wird der Alarmwert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern nur im Kreis Fürstenfeldbruck sowie in den Städten Memmingen und Rosenheim überschritten.