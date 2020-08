Rosenheim reißt Corona-Grenzwert und erlässt Beschränkungen

In der Stadt Rosenheim wurde der von Bund und Ländern vereinbarte Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die Zahl liege nun bei 53,7, teilt die Stadt auf ihrer Hompage mit. Daher hat das Rosenheimer Gesundheitsamt mit sofortiger Wirkung Kontakt-Beschränkungen erlassen. Ziel ist es, die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu unterbinden.

Verpflichtung zu zweitem Corona-Test für Reiserückkehrer

Es gelten ab sofort unter anderem stärkere Beschränkungen für private Veranstaltungen und für Gruppen in der Öffentlichkeit. Etwa dürfen nur noch maximal 50 Menschen an nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen, unter freiem Himmel sind höchstens 100 Leute zugelassen. In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Mitglieder eines Hausstands oder maximal fünf Menschen in Gruppen aufhalten.

Außerdem wird allen Reiserückkehrern aus dem Ausland, vor allem aus südosteuropäischen Ländern, dringend empfohlen, das kostenlose Testangebot, z.B. an der Teststation Hochfelln an der A8 und an der Rastanlage Heuberg an der A93, in Anspruch zu nehmen.

Diese Maßnahmen sollen so lange gelten, bis der Wert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner sieben Tage lang "nachhaltig unterschritten" werde.

Appell des Oberbürgermeisters

Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März richtete einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung: "Bitte halten Sie sich dringend an die geltenden Quarantäneregeln, auch wenn nicht wenige Infizierte, gerade jüngere Menschen, symptomfrei sind. Es geht um die Verantwortung für Ihre Mitmenschen."

Gastronomie stärker überwacht

Insbesondere die städtische Gastronomie solle auf die Einhaltung der geltenden Hygieneschutzkonzepte achten. Deren Einhaltung werde angesichts der steigenden Infektionszahlen ab sofort intensiver überwacht, erklärt der städtische Ordnungsdezernent Herbert Hoch: "Die verschärfte Überwachung ist auch deshalb erforderlich, um das bisherige Entgegenkommen gegenüber den Gastronomen in der Stadt weiter aufrecht erhalten zu können."

Weitere Verschärfung der Maßnahmen möglich

Der Leiter des Rosenheimer Gesundheitsamts, Dr. Wolfgang Hierl, kündigte an, dass es noch weitere Beschränkungen geben werden, sowohl für Reiserückkehrer als auch im Privatbereich, wenn die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder sinke.