Corona-Grenzwert 50 gerissen: So reagiert München

Reiter: Entwicklung am Wochenende abwarten

Via Facebook teilte Reiter mit, er habe die einzelnen Referate um eine Einschätzung gebeten und man sei sich einig gewesen, erst noch die Entwicklung am Wochenende abzuwarten, um dann zu sehen, wie die Zahlen sich entwickeln. "Bis dahin bleiben alle bereits bestehenden Regelungen in Kraft", so Reiter. So gilt auch die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe im Unterricht vorerst weiter.