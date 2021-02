vor 12 Minuten

Corona-Grenzkontrollen sorgen für lange Staus auf A7 bei Füssen

Auf der A7 am Grenztunnel Füssen staute sich die LKW- und Autoschlange am Montag zurück bis auf die österreichische Seite, einige Fahrer mussten an der Grenze abgewiesen werden. Auch heute erwartet die Bundespolizei weitere Staus.