Corona-gerechte Demo gegen Isolation in der Pflege

In München haben am Montag etwa 50 Menschen gegen die Corona-Regeln in Altenheimen und der Pflege demonstriert. Soziale Distanz bedeute für die Menschen in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vor allem Isolation. Deshalb forderten die Demonstranten ein Sicherheits- und Hygienekonzept und ausreichend Schutzkleidung. Das habe Ministerpräsident Markus Söder schließlich versprochen.

Politik müsse sich mehr überlegen als Social Distancing

An der Demonstration vor dem Bayerischen Innenministerium nahmen neben Angehörigen auch Pflegerinnen und Pfleger teil. Sie wiesen auf die psychischen Folgen der zum Teil monatelangen Isolation der Menschen in den Heimen hin. Die Politik müsse sich mehr überlegen als Social Distancing zur Vermeidung von Ansteckungen in den Heimen. Dazu gehörten Fiebermessen und regelmäßige Tests bei Besuchern und Personal, so eine Sprecherin im BR-Interview. Sie kritisierte, dass im Gegensatz zu Pflegekräften für Bundesligaspieler ausreichend Testsets zur Verfügung stünden.

Demo mit Masken und Mindestabstand

Zu der Demonstration am Odeonsplatz mit anschließendem Protestmarsch durch die Ludwigstraße hatten verschiedene Gruppen aufgerufen, unter ihnen Angehörige der Gewerkschaft Verdi, der Partei Die Linke und verschiedener linker Gruppen und Organisationen sowie Einzelpersonen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen trugen Mund-Nasen-Gesichtsschutz. Die Demoleitung hatte Masken dabei und achtete mit Ordnern darauf, dass die Mindestabstände eingehalten wurden.