Corona: Genug Platz für Ausflügler im Fichtelgebirge

Auch unter Coronabedingungen sind Bewegung im Freien und Wintersport im Fichtelgebirge möglich. "Wir haben im Fichtelgebirge genügend Freiraum für Bewegung im Schnee, ohne anderen in die Quere zu kommen", sagt Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge zum Bayerischen Rundfunk vor dem Wochenende, nachdem in Corona-Hotspots die die 15 Kilometer-Regel greift. Viel los sei vor allem rund um den Ochsenkopf. Aber es gebe auch an anderen Stellen viele Möglichkeiten, sich im winterlichen Fichtelgebirge draußen zu bewegen.

Im Fichtelgebirge gibt es genügend Parkplätze für Ausflügler

Zum Ochsenkopf könne man durchaus an diesem Wochenende fahren, so Andreas Munder von der Ochsenkopf Tourismus und Marketing GmbH. "Die Leute sollen in die Natur, gerade Familien, das stärkt die Abwehrkräfte." Gleichzeitig appelliert der Touristiker an die Besucher, sich "ein wenig zu verteilen im Fichtelgebirge". Wenn ein Parkplatz voll ist, gebe es andere, die man ansteuern kann. Probleme mit Wildparkern in den vergangenen Tagen seien vor allem deshalb entstanden, weil Besucher einen Fußweg gescheut hätten.

Auch im Frankenwald sind die Loipen gespurt

Nach den jüngsten Schneefällen werden viele Loipen im Fichtelgebirge neu gespurt. Auch im Frankenwald ist eine Reihe von Loipen gespurt. Wer sich abseits von Menschenansammlungen aufhalten will, dem empfiehlt Touristiker Reb Winterwanderungen von der Hochfläche des Fichtelgebirges aus. Jenseits der Gipfellagen erlaubt es die Schneedecke vielfach, normale Wanderwege zu benutzen, die nicht eigens geräumt sind.

Schlittenfahrer und Tourenskigeher halten Abstand

An den Skiabfahrten im Fichtelgebirge, wo die Lifte wegen Corona gesperrt sind, waren in den vergangenen Tagen viele Schlitten- und Tourenskifahrer unterwegs. Laut Polizei hielten die Besucher in aller Regel Abstand zueinander ein.

Touristiker: Ausflügler sollen gelassen bleiben

"Die Leute sind zum Großteil vernünftig", so Andreas Munder von der Ochsenkopf Tourismus und Marketing GmbH. Und Ferdinand Reb von der Tourismuszentrale Fichtelgebirge appelliert an die Besucher:"Seid gelassen!"