Corona: Gemeinsam gegen Rechts demonstrieren - mit Abstand

Wie demonstriert man trotz Corona-Regeln gegen Rechts? Das treibt den Verein "München ist bunt" um: "Abstand halten" ist nicht nur die Auflage bei Demonstrationen, sondern auch das Gebot des Vereins im Umgang mit Rechtsextremisten und Demokratiefeinden, heißt es in einer entsprechenden Erklärung.

"München ist bunt" wendet sich strikt gegen die Initiatoren der sogenannten Hygiene-Demonstrationen, da diese Holocaust-Leugnern und Rechtsextremisten eine Bühne böten und antisemitische Inhalte verbreiteten. Deshalb rät der Verein von der Teilnahme an diesen Demos ab:

"Wir wissen, dass dort auch Menschen teilgenommen haben, die von ernsthafter Sorge um unsere Grundrechte angetrieben sind. Und es ist eine demokratische Selbstverständlichkeit, dass sie dafür das Versammlungsrecht für sich in Anspruch nehmen. Aber - und das ist die klare Forderung: Zum Einsatz für die Grundrechte gehört die strikte Distanzierung von Rechtsextremisten und anderen Demokratiefeinden." Micky Wenngatz, Vorsitzende "München ist bunt"

"Die Straßen nicht den Demokratiefeinden überlassen"

"Wir wollen Münchens Straßen nicht den Demokratiefeinden überlassen", meint Wenngatz. Die Vorsitzende des Vereins "München ist bunt" steckt in der Zwickmühle: Zum einen will sie wie viele Unterstützer auch hinaus auf die Straße, weil sie unter den Demonstrierenden auch Unterstützer der rechten Szene sieht, zum anderen will sie sich an Anstandsregeln halten und kann sich Demonstrieren mit Sicherheitsabstand nicht richtig vorstellen.

Sich für eine Gegendemonstration auf der Straße versammeln wollen sich die Aktivisten von "München ist bunt" noch nicht, aus Respekt vor den Hygiene-Regeln. Momentan begnügen sie sich damit, in digitalen Medien aufzuklären und zu warnen. Zuletzt hatten sie dazu aufgerufen, weiße Fahnen aus den Fenstern zu halten, statt auf die Straße zu gehen, um des 75. Jahrestages der Befreiung am 8. Mai zu gedenken.

Wie können geeignete Aktionsformen aussehen?

Wie aber den Demokratiefeinden begegnen? Eine digitale Demo scheint kein ausreichendes Gegengewicht zu sein. Zusammen mit Bündnispartnern von Gewerkschaften und Kirchen sucht "München ist bunt" nach geeigneten Aktionsformen, die unter den aktuellen Corona-Regeln eine Diskussion in der realen, analogen Welt möglich machen. Man wolle eine breit angelegte Bewegung anstoßen. Für die Achtung der Grundrechte, gegen Rechtsaußen und gegen die Feinde der Demokratie, so Wenngatz. Anfang nächster Woche sollen erste Ideen abgestimmt werden.

LKS Bayern gegen Rechtsextremismus: "Corona-Proteste von rechts unterwandert"

Die "Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus" (LKS) warnt davor, die Corona-Proteste zu unterschätzen. Es sei kein vorübergehendes Protest-Phänomen: In Nürnberg, Regensburg, Weiden, Rosenheim und München seien die Demonstrationen vom 9. Mai auch von rechts unterwandert gewesen. In Nürnberg verschandeln zudem Graffitis mit anti-chinesischen Inhalten das Stadtbild.

Florian Ritter (SPD) Bürgerrechtler und Mitglied der Datenschutzkommission im Landtag, begrüßt zwar grundsätzlich, dass Demonstrationen erlaubt sind, allerdings warnt er davor, mit Feinden der Demokratie mitzulaufen. Eine Einschränkung der Grundrechte sieht er - anders als die Protestierenden von rechts - nicht. Und die sukzessiven Lockerungen des Versammlungsverbots zeigten aus seiner Sicht auch, dass die Einschränkungen sich nur nach den Empfehlungen der Wissenschaft richten und aufgehoben werden, sobald die Situation es erlaube.