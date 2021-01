Corona-Maßnahmen-Gegner verletzten Polizisten bei Demo in Lauf

Rund 40 Menschen hatten sich am Freitagabend in Lauf an der Pegnitz versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen im Rahmen einer angemeldeten Veranstaltung zu demonstrieren. Dabei fiel einer Streife auf, dass eine Teilnehmerin keinen Mund-Nasenschutz trug, so die Polizei. Die Frau hatte zwar ein Attest – doch die Beamten zweifelten an dessen Echtheit.

Handgemenge zwischen Polizei und Demonstranten

Nach dem Ende der Demonstration wollten die Polizisten die Frau wieder darauf ansprechen. Doch dann eskalierte laut Polizei die Situation. Demnach solidarisierten sich etwa 20 Teilnehmer mit der Frau und forderten sie auf, sich "den Maßnahmen der Beamten zu widersetzen". Es habe daraufhin mehrere Rangeleien gegeben, ein 39-Jähriger wurde festgenommen.