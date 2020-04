Corona-Gartenkonzert für Seniorenheim in Gerolzhofen

Die Idee für das Gartenkonzert hatte die Schauspierin Amelie Auer. Sie lud die befreundeten Sängerinnnen Carolin Auer und Silvia Kirchhof mit ihrem Partner Achim Hofmann am Piano in den eigenen Garten in Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt. "Haltet den Kopf hoch und das Herz offen", appellierte sie zu Beginn an die Zuhörer gerichtet.

Ihr Publikum waren die Bewohner des benachbarten Seniorenheims, die wegen der Corona-Beschränkungen keinen direkten Besuch mehr bekommen können. Sie lauschten dem kleinen Konzert von einer Dachterrasse und vom offenen Fenster aus.

Senioren lauschen ergriffen der Musik

Eine gute halbe Stunde Schlager und Evergreens brachten die Senioren zurück in die Jugend. Hits von "Mein kleiner grüner Kaktus" über "Bel Ami" und "Cabaret" bis zur roten Sonne, die in Capri im Meer versinkt – dargeboten mit Charme, Zylinder und Federboa.

"Das war sehr rührend zu sehen, dass man sich mal wieder richtig als Mensch begegnen kann. Ich habe mich im Vorfeld gefragt: Wie kann man in Zeiten von Corona abseits der Medien noch in Verbindung bleiben? Und da wir das Altenheim in der Nachbarschaft haben und es da eine echte Verbindung braucht, war sofort der Wunsch da, ein Konzert zu geben." Künstlerin Amelie Auer

Große Einsamkeit seit Ostern

Die Heimleitung war von der Idee sofort begeistert. Gerade seit einem Ostern ohne Besuch habe sich die Stimmung rapide verschlechtert, heißt es. Viele Bewohner spürten derzeit große Einsamkeit und Isolation. Vor rund einem Monat war der Künstlerin das Konzert kurzfristig vom Ordnungsamt Schweinfurt untersagt worden – jetzt nahm sie einen neuen Anlauf. Das kleine Gartenkonzert soll nicht das letzte gewesen sein. „Ich fände es schade, wenn es nur ein Lichtblick wäre. Es soll etwas sein, das Herzenswärme und Freude schenkt“, so Auer.