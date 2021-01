Corona: "Garmisch-Mutation" in Bamberg nachgewiesen

In einem Seniorenheim in Bamberg ist eine Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Wie das Landratsamt mitteilt, handele es sich dabei um die sogenannte "Garmisch-Mutation", die erstmals in Garmisch-Partenkirchen festgestellt worden war. Wie es heißt, gehe es der 88-jährigen Bewohnerin einer Einrichtung der Sozialstiftung Bamberg gut, sie zeige keine Symptome.

Bamberger Verantwortliche treffen sich kurzfristig

Wo sich die betroffene Frau mit der Mutation angesteckt haben könnte, ist bisher noch unklar. Um das weitere Vorgehen zu besprechen, hatten sich Landrat Johann Kalb (CSU) und Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) zusammen mit weiteren Verantwortlichen heute Morgen kurzfristig im Rahmen einer Sitzung getroffen.

Coronavirus-Infektion lag bereits vor

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, sei die 88 Jahre alte Seniorin vor etwa einer Woche aus einem anderen oberfränkischen Landkreis in eine sogenannte "Interims-Einheit" der Einrichtung nach Bamberg verlegt worden. Dort verbringen Infizierte, die symptomfrei sind aber weiter pflegerisch versorgt werden müssen, die Zeit bis die Infektion ausgestanden ist. Bei der Einlieferung in die Zwischeneinrichtung habe bei der Frau bereits eine nichtmutierte Covid-Infektion vorgelegen.