Corona-Frust: Einfach wegbacken

Plätzchen to go

Normal verkauft Sonja ihre Plätzchen auf den Weihnachtsmärkten in der Region. Sie ist Stammgast auf dem Christkindlmarkt im Freilichtmuseum Glentleiten, in Ottobrunn oder am Tegernsee. Das fehlt in diesem Jahr nicht nur wegen dem Geschäft, sondern auch wegen der besonderen Stimmung. Die Weihnachtsmärkte fallen wegen Corona alle aus. Viele langjährige Plätzchen-Fans kommen deshalb direkt in den Hofladen vom Saliterhof in Warngau.

Das kleine Plätzchen ein mal eins

Dank ihrer langen Erfahrung weiß Sonja eigentlich oft, wenn jemand in den Laden kommt, was er kauft. Männer stehen eher auf Klassiker wie Spitzbuben, Zimtsterne und Vanillekipferl. Frauen mögen eher Ausgefallenes und gern auch mal was mit Creme. Um für etwas Weihnachtsstimmung zu sorgen, hat sie zwei Hütten vom Weihnachtsmarkt vom Tegernsee bekommen. Zusammen mit ihrer Tochter hat sie die schon dekoriert und bei Kerzenschein und Glühweinduft kommen die Kunden wenigstens etwas in Stimmung. Schon immer werden Plätzchen in Dosen verschickt, aber in diesem Jahr ist die Nachfrage immens. Die Plätzchen von Sonja gehen in alle Ecken Deutschlands und sogar nach Spanien oder auch Australien.