Freedom Day: Freiheit für mehr Selbstverantwortung

"Es ist ja nicht so, dass wir alle in den letzten Monaten noch ganz unfrei gewesen sind," betont Alena Buyx. "Wir hatten zwar noch Beschränkungen, aber deutlich weniger als letztes Jahr." Außerdem ende eine Pandemie nicht mit einem bestimmten Datum. Coronaviren halten sich nicht an politische Vorgaben, schon gar nicht an individuelle Wünsche. Sie mutieren und sie verbreiten sich weiter. Deswegen könne nicht per Kalender bestimmt werden, wann das Infektionsrisiko vorbei sei.

Zum Interview mit Alena Buyx: "Rücksicht nehmen auf die, die Schutz brauchen"

Sind die Lockerungen vertretbar?

Das Corona-Expertengremium der Bundesregierung sieht es als nachhaltig belegt an, dass die Omikron-Infektionen insgesamt milder verlaufen und die Impfung wirklich einen guten Effekt gegen schwere Verläufe hat. Mitglied des Gremiums Alena Buyx sagt: "Deswegen haben wir gesagt, wenn die Situation stabil ist, dann sollte man Maßnahmen beenden, dann ist das vertretbar." Wobei es gelte, regional zu entscheiden, denn mancherorts sei das Infektionsgeschehen noch sehr stark.

Gesundheitliche Eigenverantwortung ist wieder wichtiger

Jeder sei prinzipiell selbst verantwortlich, sich um seine Gesunderhaltung zu kümmern, sagt Buyx. "Das geht aber in einer Pandemie nur zum Teil, weil der Einzelne nicht alle Folgen für andere, manchmal sogar auch nicht für sich selbst absehen kann, wenn man Vieles wie beispielsweise den Übertragungsweg noch nicht weiß." Deswegen habe es Regeln und politische Vorgaben gebraucht, um alle gleichzeitig zu schützen.

Ohne 2G- oder 3G- und Masken-Vorgaben muss nun jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich und andere schützt. Diese Eigenverantwortung bedeute aber nicht: "Ich entscheide nur nach meinen eigenen Interessen: Ich mache einfach das, was ich will."

Sondern es beinhalte, tatsächlich die Verantwortung für das eigene Handeln und damit auch für die dadurch mögliche Gefährdung anderer zu tragen. Zur Eigenverantwortung zähle auch Rücksicht auf Mitmenschen, sagt Buyx, die am Institut der Geschichte und Ethik der Medizin der TU München lehrt. "Ich glaube, wir haben durch die Pandemie sehr viel mehr Verständnis dafür bekommen, dass es sowohl um Selbst- als auch um Fremdschutz geht. In einer komplexen Gesellschaft ist das miteinander verwoben und lässt sich nicht einfach trennen."

Die Freiheit, die Maske weiter zu tragen

Auch wenn FFP2-Masken an vielen Orten nicht mehr Pflicht sind, habe dennoch jeder die Freiheit sich für eine zu entscheiden. "Man kann ja auch Maske tragen, weil man es für vernünftig hält, Menschen zu schützen, die gefährdet sind," meint die Medizinethikerin. Denn das Risiko für Vorerkrankte sei hoch geblieben und der Schutz durch Masken nachgewiesen. Alena Buyx ist optimistisch: "Meine Erfahrung in der Pandemie ist, dass die Bevölkerung unterschätzt wird. Viele verhalten sich jenseits von den politischen Streitereien sehr solidarisch und rücksichtvoll."

Ethikrat veröffentlicht Lehren aus der Pandemie

Der Deutsche Ethikrat, so sagt dessen Vorsitzende Buyx im Gespräch mit dem BR, werde am Montag eine Stellungnahme veröffentlichen, in der er bilanziert, was aus ethischer Perspektive aus den vergangenen zwei Jahren gelernt werden und wie sich Deutschland auf zukünftige Gesundheitskrisen besser vorbereiten könne.

Buyx sagt: "Krisen zeigen das solidarische Potenzial einer Gesellschaft. In der Pandemie haben wir gesehen, dass es in Deutschland stark vorhanden ist. Aber wir müssen dieses solidarische Potenzial sehr pfleglich behandeln."

Jeder einzelne könne einen Schritt auf den anderen zugehen. "Das Auseinanderfallen, das Auseinanderdriften passiert sehr schnell. Das Zusammenfinden ist schon schwieriger, aber es ist immer möglich."