Corona-Forschung: Klinikum Memmingen liefert Daten

Das Klinikum Memmingen ist Teil eines Projekts, das dem Robert-Koch-Institut in Echtzeit Daten über die Arbeit der Notaufnahmen zur Verfügung stellt. Insgesamt 17 Kliniken übermittelten dem RKI dazu alle notwendigen Daten, verschlüsselt und anonymisiert, so das Klinikum Memmingen am Montag.

Infos von 1.000 Patienten täglich

Anhand der Daten soll beispielsweise ermittelt werden, wie die Notaufnahmen in der Corona-Pandemie beansprucht wurden, Infektionsherde könnten zudem erkannt und deren Ausbreitungsweg verfolgt werden. Aufgesetzt wurde das Projekt bereits vor der Pandemie im November 2019. Heute liefert es wertvolle Informationen von rund 1.000 Patienten pro Tag, um die Corona-Viruserkrankung zu erforschen, so der Chefarzt der Memminger Notfallklinik, Dr. Rupert Grashey. Erfasst wird unter anderem wie viele Patienten täglich behandelt werden und warum.

"Damit stehen dem öffentlichen Gesundheitsdienst wertvolle, tagesaktuelle Daten zur Beurteilung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung zur Verfügung." Dr. Rupert Grashey, Chefarzt der Memminger Notfallklinik

Corona-Neuinfektionen nehmen zu

Neben Memmingen sind das Uniklinikum Augsburg, das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau sowie das Klinikum Fürth Teil des Projekts – die von ihnen gelieferten Daten werden im bundesweiten Notaufnahme-Register ausgewertet.

