Corona-Folgen: Rothenburger Hotel "Eisenhut" ist insolvent

Die Corona-Pandemie erzwingt das vorläufige Ende des traditionsreichen Hotels "Eisenhut" in Rothenburg ob der Tauber: Der Betrieb hat Insolvenzantrag gestellt. Durch die behördlich veranlassten Betriebsuntersagungen und die dadurch ausbleibenden Umsätze bleibe keine andere Wahl, sagte Geschäftsführer Jörg Schlag dem Bayerischen Rundfunk.

Hilfsgelder nicht angekommen

Soforthilfe und Kurzarbeitergeld seien zwar beantragt, aber bislang nicht ausgezahlt worden. Die Kosten für das Hotel liefen aber weiter. "Irgendwann geht es dann nicht mehr", so Schlag. Er hätte sich ansonsten wegen Insolvenzverschleppung verantworten müssen. Selbst wenn die Auszahlungen rechtzeitig erfolgt wären, sei unklar, wie lange das Geld gereicht hätte, sagt der Geschäftsführer. Der Insolvenzantrag soll nun auch den rund 60 Beschäftigten des Hotels Sicherheit für die kommenden drei Monate bieten. Für die kommende Woche ist eine Mitarbeiterversammlung geplant. Der genaue Termin müsse allerdings noch mit dem Insolvenzverwalter abgestimmt werden, so Schlag.

Rothenburg ist "kein einfaches Pflaster"

Der Eisenhut gehört der Hoteliersfamilie Schlag und ist Teil der Arvena-Gruppe. Die Gruppe betreibt insgesamt fünf Hotels in Franken, die Schlags Worten zufolge allesamt als eigenständige GmbH & Co. KGs geführt werden. Im Gegensatz zum Eisenhut verfügten die anderen Häuser noch über ausreichend Rücklagen in der Krise. Geld aus einem der anderen Hotels in das Rothenburger Haus zu pumpen, sei in der aktuellen Lage aber nicht sinnvoll: Rothenburg sei grundsätzlich kein einfaches Pflaster für Hoteliers. Jedes Jahr gebe es vier gute, vier mittlere und vier schlechte Monate: Die meisten Gäste kämen im Sommer und zum Reiterlesmarkt im Dezember.

Tourismus international geprägt

Bis zu 50 Prozent Gäste im Eisenhut machten Reisende aus Asien und Amerika aus. Momentan könne man aber nicht von Reisen, geschweige denn von Grenzöffnungen ausgehen, so Schlag. Dabei seien die Vorbuchungen für 2020 sehr gut gewesen, unter anderem auch wegen der inzwischen abgesagten Passionsspiele in Oberammergau. Viele Reiseveranstalter nutzten diese Veranstaltung für Rundreisen, die dann auch nach Rothenburg ob der Tauber führten. Nun aber blieben die 78 Hotelzimmer im Eisenhut leer.

"Finanzielle Katastrophe" für Rothenburg

Der Eisenhut sei zwar der erste, aber sicher nicht der letzte Rothenburger Hotelbetrieb, der durch Corona in die Pleite getrieben wird, fürchtet die örtliche Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Marion Beugler. Ohne Hilfe werde es wohl nicht gehen – und das sei dann kein persönliches Verschulden, sondern eben der Situation geschuldet, sagte sie im Gespräch mit dem BR. Die Pandemie sei eine finanzielle Katastrophe für die Betriebe vor Ort.

Folgen für Rothenburg nicht absehbar

Wie viele Betriebe in Rothenburg wegen Corona schließen müssen, hängt nach den Worten von Marion Beugler vom weiteren Zeitplan ab. Selbst wenn Reisen wieder erlaubt würden, stünden den Hotels und Gaststätten die traditionell schlechten Monate Januar bis März ins Haus. Sie forderte einen Schutzschirm für die Branche. Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent sei ohnehin überfällig gewesen. Durch die zeitliche Begrenzung und in einem Jahr ohne Umsätze bringe auch das aber nur buchhalterischen Aufwand.

Verband: "HOGA-Betriebe können Hygiene"

Begrüßen würde die Rothenburger Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes eine Wiederinbetriebnahme der Betriebe unter Hygieneauflagen. "HOGA-Betriebe können Hygiene", so Beugler wörtlich. Viele Betriebe hätten bereits Spuckschutzscheiben an der Rezeption und Desinfektionsmittelspender aufgebaut. Auch sei ein kontaktloser Check-in mit Selbstbedienungsautomaten möglich.

Werbung für innerdeutschen Tourismus

Robert Nehr von der Rothenburger Touristinfo bezeichnet die Insolvenz des Eisenhuts als bitteren Schlag für Rothenburg. Der Eisenhut sei eines der bekanntesten Häuser im US-Markt. Der Eisenhut habe immer für die Gastfreundschaft der ganzen Stadt gestanden. "Es ist tragisch, dass eines der Traditionshäuser Rothenburgs uns erst einmal abhandenkommt." Der Sprecher der Touristinfo hofft nun auf einen Investor. Die Stadt selbst will ihr touristisches Engagement nun verstärkt auf Gäste aus dem deutschen Markt konzentrieren und dafür werben.