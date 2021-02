Corona-Folgen: Immer mehr Müll im Wald und vor Berghütten

Freizeiteinrichtungen, Fitnesszentren und Schwimmbäder sind im Lockdown geschlossen. Deshalb sind viel mehr Menschen in ihrer Freizeit draußen in der Natur unterwegs und manche davon hinterlassen jede Menge Müll.

Leere Bierflaschen auf Berggipfeln

Auf Berggipfeln wie dem Lusen oder dem Rachel sammeln die Ranger des Nationalparks Bayerischer Wald in den letzten Wochen fast täglich leere Bierflaschen ein. Wanderer haben sie dort einfach stehen lassen oder es sind Überbleibsel nach illegalen Gipfelparties. Mit Stockspießen und Greifzangen klauben die Ranger auch säckeweise leere Verpackungen zusammen. Vor allem auch vor den momentan wegen der Pandemie geschlossenen Schutzhütten, in Unterständen oder an Ruhebänken.

"Jeder verbindet den Nationalpark mit unberührter Natur, mit Wildnis, mit Reinheit und dann liegen da Tausende von benutzten Tempotaschentüchern herum. Für uns Ranger heißt das: Wir nehmen das natürlich mit, weil es furchtbar ausschaut und auch ein Riesenhygieneproblem darstellt." Siegfried Schreib, Nationalparkranger

Besonders ekelhaft: gefüllte Hundekotbeutel, die immer öfter auf Brotzeittischen abgelegt werden. Ärgerlich ist auch, dass die Ranger nur zu Fuß unterwegs sein können und so denn Müll und die Flaschen in Säcken mühsam ins Tal schleppen müssen.

Teilweise richtiger Sperrmüll im Wald

Immer wieder finden Siegfried Schreib und seine Ranger-Kollegen Teile zerbrochener Plastik- oder Holzschlitten mitten im Wald - die Reste missglückter Schlittenfahrten. Außerdem finden Sie in den Gräben entlang der Nationalparkstraßen To-Go-Becher, leere Zigarettenschachteln und sogar Pizzaschachteln, die einfach aus dem Autofenster geworfen wurden.