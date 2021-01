Corona-Folgen: Arbeitslosigkeit in Bayern steigt leicht an

Veranstaltungstechniker, die Pakete austragen oder Musiker, die Fahrräder reparieren: Die Folgen der Corona-Pandemie haben das Leben und die Arbeitswelt vieler Menschen in Bayern durcheinandergebracht. Einige haben ihre Arbeit verloren, andere sind in Kurzarbeit. Aber es gibt auch Branchen, in denen Arbeitskräfte gesucht werden, vor allem in der Pflege und in der Logistikbranche.

Zahl der Arbeitslosen in Bayern steigt im Dezember an

In Bayern ist zum Jahresende die Zahl der Arbeitslosen gestiegen: Im Dezember waren im Freistaat über 275.000 Menschen ohne Job, rund 4.400 mehr als im November. Eigentlich ein üblicher Anstieg für den Winter, weil sich zum Beispiel Beschäftigte aus Forst- und Landwirtschaft oder aus der Baubranche arbeitslos melden, wenn es kalt wird.

Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich zu sehen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind gut zu erkennen, wenn man die aktuellen Zahlen mit denen des Vorjahres vergleicht. Das macht auch Ralf Holtzwart, er ist der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen. Zum Jahresendende 2020 waren über 66.600 Männer und Frauen mehr auf Arbeitssuche als noch im Dezember 2019. Damals lag die Arbeitslosenquote im Freistaat noch bei 2,8 Prozent; aktuell beträgt sie 3,6 Prozent.