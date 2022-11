Corona-Folge: Kinder- und Jugendchöre mit großen Schwierigkeiten

Musiklehrerin Andrea Görgner macht aus ihrer Nervosität kein Geheimnis: "Das Bauchgrummeln ist schon groß." Der von ihr geleitete Konzertchor des Münchner Pestalozzi-Gymnasiums stellt sich am Samstag beim Bayerischen Chorwettbewerb als einziger Jugendchor des ganzen Freistaats dem kritischen Urteil einer Experten-Jury. Beim vorigen Wettbewerb 2017 waren immerhin vier Jugendchöre angetreten. Die Zahl der teilnehmenden Kinderchöre ging von fünf auf zwei zurück - in der Kategorie für die jüngsten Sängerinnen und Sänger bis 13 Jahre ist dieses Mal kein einziges Ensemble dabei.

"Das hat verschiedene Gründe, die aber alle auf Corona zurückzuführen sind", sagt Andreas Horber, Geschäftsführer des Bayerischen Musikrats, der den Wettbewerb veranstaltet. Zum einen hätten Chöre wegen der Pandemie wenig Vorlauf zum Proben gehabt. "Zum anderen sind die Kassen der Vereine natürlich auch klamm durch die Corona-Zeit." Gerade für Ensembles aus weiter entfernten Regionen wie Franken oder Niederbayern sei es daher schwierig, für den Wettbewerb im BR-Funkhaus nach München zu reisen. Görgner betont: Es sei absehbar gewesen, dass Corona "zum Niedergang vieler Jugendchöre führen wird".

"Corona-Maßnahmen haben uns an Schulen extrem getroffen"

Wegen Corona findet der 11. Bayerische Chorwettbewerb mit einem Jahr Verzögerung statt, also nach fünf, statt nach vier Jahren. Andrea Görgner war mit dem Konzertchor des Pestalozzi-Gymnasiums schon 2017 dabei - die Jury attestierte ihm damals eine "sehr gute" Leistung samt Weiterleitung zum Deutschen Chorwettbewerb. Die Schülerinnen und Schüler sind dieses Mal freilich längst andere als vor fünf Jahren - und die Ausgangslage ist laut der Chorleiterin ungleich schwieriger.

"Die Corona-Maßnahmen haben uns vor allem an den Schulen in Bayern extrem getroffen", erläutert die Lehrerin. Lange Monate hätten keine Proben stattfinden können, zugleich sei die Stimmbildung bei Jugendlichen in der Pubertät weggefallen: "Die Begleitung durch die Stimmbruchjahre konnte nicht stattfinden." Das habe vor allem Auswirkungen auf die jugendlichen Männerstimmen. Aber auch viele Mädchen seien nach der Pubertät verunsichert, "auch da verändern sich die Stimmen völlig".

"Man konnte zwei Jahre gar nicht singen"

Musikrat-Geschäftsführer Horber verweist im BR24-Interview darauf, dass sich im Bereich der Kinder- und Jugendchöre "viel oder der überwiegende Teil an den Schulen" abspiele. "Und da konnte man zwei Jahre gar nicht singen." Das habe dazu geführt, dass viele Kinder und Jugendliche sich aus den Chören verabschiedet hätten und zugleich keine jüngeren Schüler und Schülerinnen nachgekommen seien. "Wenn von unten nichts mehr nachkommt, hat man natürlich ein Besetzungsproblem."

Das musische Pestalozzi-Gymnasium ist da gegenüber vielen anderen Schulen trotz der widrigen Bedingungen etwas im Vorteil. "Bei uns an der Schule haben wir das Glück, dass wir eine lange Chortradition haben und die Kinder bei den Schulkonzerten immer mit Gesang in irgendeiner Weise in Berührung gekommen sind", sagt Görgner. An dem Gymnasium unweit des Deutschen Museums gibt es Gesangsensembles für alle Altersstufen. "Aber an Schulen, die mit Musik wenig am Hut haben, sehe ich fast keine Kontaktpunkte mehr für junge Leute, um zu sagen: 'Ich gehe in den Chor.'" Wie viele Sportvereine hätten auch Chöre das Problem, dass zahlreiche Kinder sich neue Freizeitaktivitäten gesucht hätten - "leider viel auch indoor und digital". Sie jetzt zurückzugewinnen, sei schwierig.

Sorge um den Musikunterricht

Der Bayerische Musikrat appelliert eindringlich an die Politik, dafür zu sorgen, dass Musik im Allgemeinen "wieder in den Kitas und Schulen einen höheren Stellenwert bekommt". Besorgt zeigt sich Horber mit Blick auf Aussagen, dass wegen des Lehrermangels gewisse Fächer nicht mehr unterrichtet werden könnten. Seine Befürchtung ist, dass besonders bei Musik und Kunst gekürzt werden könnte. Daher müsse längerfristig der Lehrermangel bekämpft werden, kurzfristig müssten vermehrt externe Kräfte zugelassen werden.

Die kulturelle Bildung an Schulen sei wichtig, da sie dort flächendeckend stattfinde. "Natürlich kann jeder theoretisch an die Musikschule gehen, sich irgendwo im Chor oder Orchester anmelden. Aber da sind schon wieder finanzielle Hürden gegeben. Die gibt's in der Schule nicht", betont Horber. "In der Grundschule und Kita habe ich alle Kinder beieinander - unabhängig von finanziellen, ethnischen und anderen Faktoren."

"Wir sind noch nicht über den Berg"

Auch wenn Chöre seit wenigen Monaten wieder ohne größere Auflagen proben dürfen, betont Musiklehrerin Görgner: "Wir sind noch nicht über den Berg." Die Sorge, dass wegen eventueller neuer Corona-Beschränkungen wieder alles zusammenbrechen könnte, bleibe vorerst. Vor allem seien viele Eltern wegen der Angst vor einer Corona-Ausbreitung nach wie vor skeptisch gegenüber dem Singen in Chor. "Das ist irgendwo verständlich", sagt die Lehrerin. Für die Chöre sei das aber "vollkommen kontraproduktiv".

Görgner bemüht sich, ihren Teil zum Neuaufbau der Chorkultur beizutragen. Bis die Schulchöre wieder zur früheren Form finden, wird es ihrer Meinung nach aber noch dauern. "Wenn alles gutgeht und wir die Kinder die ganze Zeit über stimmlich betreuen können, haben wir in fünf, sechs Jahren eine stabile Grundlage."

Musikrat wünscht sich ein Aufbruchszeichen

Allen Schwierigkeiten zum Trotz überwiegt beim Musikrat und den Teilnehmern die Freude, dass der Chorwettbewerb am Wochenende stattfindet. "Im April, Mai war noch gar nicht abzusehen, dass man im Herbst solche Veranstaltungen machen kann", sagt der Musikrat-Geschäftsführer. Natürlich hätten die Chöre mit Ausfällen zu kämpfen - coronabedingt, aber auch durch Erklärungskrankheiten. Bisher gebe es aber keine Absagen. Der Musikrat sei "extrem froh", den Wettbewerb anbieten zu können.

Gerade das Singen sei lange wegen der Aerosol-Ausbreitung stigmatisiert worden. "Da wollen wir ein Zeichen setzen: Dort, wo die Menschen vernünftig miteinander umgehen, spielen diese Faktoren eher eine untergeordnete Rolle", betont Horber. Denn die anfangs befürchteten Superspreader-Ereignisse in Chören habe es nicht gegeben. Was er sich nun vom Chorwettbewerb erhofft? "Ein Aufbruchszeichen ist, dass man wieder singen und musizieren kann."