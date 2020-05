Corona: Flughafen München wird zum Flugzeug-Parkplatz

Auch wenn die Flugzeuge derzeit nicht abheben, das Cockpit wird immer mal wieder getestet, das Klimaanlagensystem überprüft. Von außen wird gecheckt, ob es am Flugzeug irgendwelche Leckagen gibt. Die Mechaniker schalten die Triebwerke im Leerlauf ein. Dazu müssen natürlich die mühsam angebrachten Schutzabdeckungen abgenommen werden. Um den Reifendruck zu prüfen und die Räder zu bewegen, werden die Flieger achsenweise aufgebockt.

Kein Ende des "Dornröschenschlafs" in Sicht

In regelmäßigen Abständen muss ein Flugzeug zu umfangreicheren Arbeiten in den Hangar - zum ersten Mal nach 15, das nächste Mal nach 30 Tagen. Wie oft das noch nötig ist, bis alle Maschinen wieder richtig in die Luft gehen, kann derzeit niemand genau sagen. Auch Manfred Riedmayer, der Leiter der Münchner Lufthansa-Technik, kann da nur abwarten. Er hofft jedenfalls, dass sie bald wieder mit einer großen Flotte "Passagiere hin- und herfliegen dürfen". Bis dann wirklich alle Flugzeuge wieder startklar sind, werde das aber "von der technischen Seite her" schon "Wochen und Monate" dauern.