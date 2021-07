Corona: Floßgaudi auf der Isar schon wieder abgesagt

Floßgaudi mit Abstand und Maske - das wäre nix

Rein theoretisch wären Floßfahrten möglich. Mit Abstand, Maske, und natürlich viel weniger als die sonst üblichen 60 Personen auf dem Floß. Doch für die Unternehmer rechnet sich das nicht. Denn die Flöße werden nach jeder Fahrt an der Floßlände in München komplett demontiert. Per Sattelschlepper werden die Stämme dann wieder nach Wolfratshausen transportiert – das ist logistisch aufwändig und muss erstmal finanziert werden. Und dann würde bei all den Auflagen wohl auch keine richtige Gaudi auf dem Floß aufkommen. Daher wurde die Floß-Saison auch in diesem Jahr abgesagt.

Fünf Flößer-Generationen - es wird auch eine sechste geben

Floßfahren ist für alle drei Flößerfamilien in Wolfratshausen mehr als nur ein Geschäft – für sie ist es eine Berufung. Josef Seitner zum Beispiel steht von klein auf auf den Stämmen, die sein Leben bedeuten. In fünfter Generation fährt seine Familie jetzt schon Floß. Doch auch wenn Corona die drei Flößereien schwer trifft und die Hilfe vom Staat nur ein Tropfen auf den heißen Stein war: Josef Seitner jammert nicht und richtet den Blick stattdessen nach vorne. Noch können er und die anderen Flößer von den Rücklagen der guten Jahre zehren und sie glauben fest an die Zeit nach Corona.