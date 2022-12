Corona-Flickenteppich: Bayern gibt den Lockerungsmeister

Jetzt wird’s kompliziert. Wer zum Beispiel am Samstag aus Frankfurt einen Ausflug zum Christkindlesmarkt in Nürnberg machen möchte, für den gilt: In der Straßenbahn zum Frankfurter Hauptbahnhof ist mindestens eine medizinische Maske vorgeschrieben, im ICE nach Nürnberg gilt eine FFP2-Maskenpflicht, während es abschließend in der Nürnberger U-Bahn gar keine Maske braucht. Als eines der ersten Bundesländer schafft Bayern zum Wochenende die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ab. Stattdessen soll das Tragen einer Maske nur noch empfohlen werden.

Die Staatsregierung ist damit wie schon in den vergangenen Monaten Corona-Lockerungs-Vorreiter in Deutschland: Ob Quarantäne, Isolation oder Maskenpflicht - 2022 hatte der Freistaat mehrfach die bundesweit lockersten Regeln. Vor einem Jahr war es noch umgekehrt: Da war Bayern Corona-Verschärfungsvorreiter, sagte als erstes Land alle Weihnachtsmärkte ab, führte im Alleingang Geisterspiele ein und weitete die 2G-Regel von der Innen- auch auf die Außengastronomie aus. Unabhängig davon wie man damals wie heute zu den Gründen für dieses Handeln der Koalition aus CSU und Freien Wählern stand oder steht: Bayern macht mal wieder bundesweit von sich reden.

Vorerst nur zwei Bundesländer

Da die Abschaffung der Maskenpflicht schon während der Beratungen des Kabinetts in der Staatskanzlei durchsickerte, war Bayern mal wieder Erster: Zwar wurde wenig später bekannt, dass in Sachsen-Anhalt die Lockerung schon am Donnerstag und damit zwei Tage früher in Kraft tritt, mit den ersten Schlagzeilen aber kamen CSU und Freie Wähler (FW) in München dem Dreierbündnis aus CDU, SPD und FDP in Magdeburg zuvor. Bis Jahresende will auch Schleswig-Holstein folgen.

Versuche, sich bundesweit auf eine einheitliche Regelung zu verständigen, waren am Montagabend bei der Gesundheitsministerkonferenz gescheitert. Mehrere Länder wollen vorerst an einer Maskenpflicht im Nahverkehr festhalten. Auf Bundesebene wurde zwar die Maskenpflicht im Flugverkehr schon vor Wochen abgeschafft, dafür aber gesetzlich festgeschrieben, dass bis April in Bussen und Bahnen des Fernverkehrs eine FFP2-Maske getragen werden muss.

Lauterbach in Söders Fußstapfen?

Die neue Lockerung in Bayern kommt knapp ein Jahr, nachdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sich in der Corona-Politik neu positionierte. In Zeiten der Großen Koalition hatte sich Söder als "Corona-Macher" der Bundesrepublik präsentiert, der den Kurs auch für andere Länder vorgibt. Noch im November 2021 verkündete der CSU-Chef: "Bayern ist und bleibt das Team Vorsicht."

Mit dem Antritt der Berliner Ampel-Koalition vor genau einem Jahr übernahm der neue Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) schnell die Rolle des bundesweiten Corona-Mahners Nummer eins. Söder wechselte mit dem neuen Jahr ins "Team Augenmaß", "Team Hoffnung", "Team Freiheit". Warfen 2021 Kritiker dem bayerischen Ministerpräsident noch regelmäßig vor, den Wettstreit um die schärfsten Corona-Regeln gewinnen zu wollen, beklagt Lauterbach mit Blick auf den Freistaat mittlerweile einen gegenteiligen Überbietungswettbewerb: "Wer ist der Lockerungsweltmeister?" Seit Monaten liegt die Staatsregierung im Dauerclinch mit Lauterbach.

Ob feiernde Massen auf dem Oktoberfest, Bayerns Widerstand gegen die Verschärfung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder Bayerns Einsatz für die Aufhebung der Isolationspflicht - der Bundesminister ließ ein ums andere Mal seinem Unmut über den bayerischen Corona-Kurs freien Lauf. Und sein Münchner Amtskollege Klaus Holetschek (CSU) ließ sich nicht lange bitten, scharf zu kontern. Zuletzt attestierte der CSU-Politiker Lauterbach "Realitätsverlust".

"Der föderale Flickenteppich ist eine Katastrophe!"

Der stellvertretende Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller, kritisierte mit Blick auf den Alleingang Bayerns und Sachsen-Anhalts: "Der föderale Flickenteppich ist eine Katastrophe!" Auf Twitter forderte er: "Entweder oder. Alle oder keiner! Überall oder nirgends!" Gerade in Nahverkehrszügen müsse man künftig sehr ortskundig sein. "In drei Corona-Jahren wenig dazu gelernt."

Die SPD-Gesundheitsexpertin im Bayerischen Landtag, Ruth Waldmann, warf der Staatsregierung vor, es gehe offenbar "mehr um Symbole auf dem politischen Basar zwischen CSU und FW und das Motto: Hauptsache gegen Berlin".

Holetschek kontert solche Kritik schon seit Wochen mit dem Hinweis auf das aktuelle Infektionsschutzgesetz, das Lauterbach mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ausgehandelt hatte: Es sei der Bund, der den Ländern bei den Corona-Maßnahmen freie Hand gegeben habe. Lauterbach habe es auch abgelehnt, klare Leitplanken zu formulieren, ab wann welche Corona-Beschränkungen nötig seien. Bayern jetzt zu kritisieren, sei scheinheilig.

Kritik an Lauterbachs "Basta-Mentalität"

Anders als bei der einen oder anderen Söder-Entscheidung in den Anfangstagen der Pandemie kann man der bayerischen Staatsregierung aktuell nicht vorwerfen, Bund und Länder mit Alleingängen völlig zu überrumpeln. Bei der Corona-Isolationspflicht hatte Holetschek schon vor Monaten eine Neubewertung der Lage durch das Robert Koch-Institut und eine bundesweite Debatte darüber verlangt. Als von Lauterbach wiederholt ein kategorisches Nein kam, suchte Holetschek zunächst wochenlang Verbündete in anderen Ländern, um ein gemeinsames Vorgehen abzusprechen.

Auch bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht warnte Holetschek gemeinsam mit anderen Länderkollegen wiederholt vor den Folgen für Kliniken und Pflegeheimen und machte sich für eine Aussetzung stark. Wieder kam von Lauterbach ein klares Nein. Als Bayern daraufhin verkündete, bei der Umsetzung auf Sanktionen zu verzichten, schlossen sich mehrere Länder der Linie des Freistaats an. Auch das Aus der Maskenpflicht im Nahverkehr hatten Söder und Holetschek im Grunde schon vor drei Wochen angekündigt und sich zusammen mit weiteren Ländern zunächst vergeblich um eine bundesweite Einigung bemüht. Schon vor mehr als zwei Monaten warf der bayerische Gesundheitsminister seinem Bundeskollegen vor, sich "mit seiner Basta-Mentalität" wichtigen Debatten zu verweigern.

Laschet zollt Söder Respekt

Dieser Dauerzwist zwischen Lauterbach und Bayern hat auch dazu beigetragen, dass mittlerweile Stilfragen die wichtige Debatte über Gründe für oder gegen Corona-Regeln teilweise überlagern. Auch wenn die CSU seit Wochen kaum eine Gelegenheit auslässt, gegen die Politik der Ampel zu wettern, muss sich Lauterbach gleichzeitig den Vorwurf gefallen lassen, das Ringen um gemeinsame Lösungen mit den Ländern vernachlässigt zu haben.

Die Union im Bundestag macht vor allem den Bundesminister dafür verantwortlich. "Weil es dem Bundesgesundheitsminister nicht gelungen ist, mit seinen Länderkollegen eine bundesweit einheitliche Regelung zur Maskentragepflicht in Bussen und Bahnen zu vereinbaren, droht nun ein Flickenteppich", beklagte der ÖPNV-Experte der Unionsfraktion, Michael Donth. Und der verkehrspolitische Sprecher Thomas Bareiß kritisierte: "Leider geht damit wieder viel Vertrauen in staatliche Vorgaben verloren."

Als Ex-CDU-Chef Armin Laschet der bayerischen Staatsregierung via Twitter "Respekt" zur Kurskorrektur bei der Maskenpflicht aussprach, folgte Lauterbachs Replik: "Was verdient daran Respekt? Bayern setzt sich über die Empfehlungen des RKI und das mit Bayern beschlossene Infektionsschutzgesetz hinweg." Er fügte hinzu: "Rücksicht geht anders." Die bayerische Antwort wird sicher nicht lange auf sich warten lassen.

FDP stellt sich gegen Lauterbach

Auf Unterstützung des Koalitionspartners FDP kann Lauterbach in diesem Streit nicht setzen. Die Liberalen rufen wie die Union schon länger nach einem Aus für die Maskenpflicht im Fernverkehr. Neben FDP-Bundestagsfraktionschef Christian Dürr lobte auch Lauterbachs Kabinettkollege Christian Lindner den bayerischen Kurs: "Bayern setzt bei Corona-Schutzmaßnahmen wieder stärker auf die Eigenverantwortung. Richtige Entscheidung", twitterte der Bundesfinanzminister und FDP-Chef. "Hoffe, dass dieser Entschluss bald auch bundesweit Schule macht."

Sinnbildlich für deutsche Corona-Politik

Unabhängig von den Gründen, die für oder gegen eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln sprechen - die Entscheidung zur ÖPNV-Maskenpflicht steht sinnbildlich für die deutsche Corona-Politik der vergangenen Monate. Bund und Ländern gelingt es schon wieder nicht, eine gemeinsame Linie zu finden - ob bei der Isolations- oder der Maskenpflicht. Die Folge: Einmal mehr diskutiert Deutschland über den Flickenteppich, einmal mehr knirscht es kräftig zwischen der bayerischen Staatsregierung um Söder und Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Wieder fordern im Bund FDP-Regierungsmitglieder quasi von sich selber eine Gesetzesänderung, wieder ist Lauterbach der lauteste Mahner.