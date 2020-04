Corona-FAQ: Sie fragen, BR24 antwortet

Darf man wieder Motorrad fahren?

Wie bisher gehabt sind Motorradfahrten ausschließlich erlaubt, wenn es sich um den Arbeitsweg oder den Weg zum Einkaufen handelt. Entsprechend ändert sich an der geltenden Regelung nichts. Das bestätigte auch das bayerische Innenministerium auf BR24-Anfrage.

Ausflüge und Touren mit dem Motorrad sind aufgrund der Ausgangsbeschränkungen weiterhin untersagt, so das Innenministerium. Das Verlassen der eigenen Wohnung sei nur bei dem "Vorliegen triftiger Gründe erlaubt". Ausflüge mit dem Motorrad gehörten nicht dazu. Diese Regelung gelte bis mindestens 4. Mai.

Wann finden die Abschlussprüfungen in Ausbildungsberufen statt?

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilte in der Pressekonferenz am 16. April mit, dass Abschlussprüfungen "ab dem 27. April stattfinden" würden. Die Industrie und Handelskammer (IHK) geht davon aus, dass Prüfungen frühestens im Juni abgehalten werden können. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) rechnet damit, dass Prüfungen bei Aus-, Weiter- und Fortbildungen "noch in diesem Jahr" stattfinden werden.

Der Schulbetrieb soll ab dem 27. April schrittweise wieder beginnen. Zuerst für Abschlussklassen. Ab dem 11. Mai sollen Grundschulen wieder öffnen. Details finden Sie hier.

Stehen die aktuellen Beschränkungen nicht im Gegensatz zur Versammlungsfreiheit?

Aktuell sind zahlreiche Grundrechte eingeschränkt. Darunter: Die das Recht auf Handlungsfreiheit (Art. 2 Grundgesetz), auf Freizügigkeit (Art. 11 GG), Berufsfreiheit (Art. 12), sowie Persönlichkeitsrechte (Art. 2 GG) und das Recht auf Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG). Grundsätzlich ist die Einschränkung von Grundrechten im Falle einer Pandemie möglich. Geregelt ist das im Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Aktuell beschäftigen sich Verfassungsgerichte in den Ländern und das Bundesverfassungsgericht mit Klagen bezüglich der Grundrechtseinschränkungen. In einer Eilentscheidung hat das Bundesverfassungsgericht am 16. April entschieden, dass pauschale Verbote von Demonstrationen nicht verfassungskonform sind. In dem Fall ging es um eine Kundgebung in der hessischen Stadt Gießen. Als Reaktion auf das Urteil kündigte die Stadt an die Kundgebung mit dem Titel "Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen" zuzulassen. Die Teilnehmerzahl wird auf fünfzehn Personen beschränkt. Der Abstand von 1.5 Metern ist einzuhalten. Am Freitag (17. April) fand eine Kundgebung in München unter vergleichbaren Auflagen statt. Auch hier brauchte es eine Gerichtsentscheidung damit protestiert werden durfte.

Wo kann ich im Moment Masken kaufen?

Masken sollen mindestens beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr getragen werden - Sachsen hat das zur Pflicht erklärt. Bayerns Ministerpräsident Söder spricht von einem Maskengebot, erwägt aber ebenfalls eine Maskenpflicht.

Verkauft werden sie im stationären Handel aktuell nur in Apotheken. Aktuell verfügt nicht jede Apotheke über Masken, auch gibt es nicht überall alle Arten von Masken. FFP2 Masken, die auch selbst vor Infizierung schützen, sind rar und sollten, so der Rat von Experten, Menschen in kritischen Berufen vorbehalten werden.

Einfache Masken, sogenannte Community-Masken, können Sie selbst nähen, über Online-Shops bestellen oder ab dem 27. April wieder in diversen Geschäften kaufen - ab dann sind Läden mit einer Einkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder geöffnet.