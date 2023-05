Nürnberger Arzt wegen falscher Corona-Masken-Atteste vor Gericht

Gleich zu Beginn des Prozesses machten die Anwälte klar, dass sich der angeklagte Arzt heute nicht zu den Vorwürfen äußern werde. Der 70-Jährige, der in Nürnberg eine Praxis für Naturheilverfahren und chinesische Medizin betreibt, soll im Corona-Jahr 2020 in 264 Fällen Patienten "aus gesundheitlichen Gründen" ein Attest ausgestellt haben, um sie von der Maskenpflicht zu befreien. Jedoch ohne sie vorher zu untersuchen und vielfach auch ohne eine Diagnose zu stellen, so die Anklage.

Telemedizinische Untersuchung?

Die Anwälte des 70-jährigen Arztes betonten jedoch, das bedeute nicht, dass sich der Arzt kein Bild vom Gesundheitszustand seiner Patienten gemacht habe. Vielmehr habe es in jedem Fall eine "telemedizinische Beurteilung" entweder per Telefon oder Mail gegeben. Eine solchen Mailverkehr las der Richter im Gerichtssaal vor. Darin wendet sich ein Mann aus einem rund 80 Kilometer entfernten Ort in Oberfranken an den Nürnberger Arzt mit der Bitte, ihm ein Masken-Attest auszustellen.

Der Arzt erklärt, er könne dem ihm bisher unbekannten Patienten "ausnahmsweise" noch am selben Tag ein Attest ausstellen, bevor er ihn in der Praxis untersucht habe. Kostenpunkt: 37,52 Euro. Über dieses Vorgehen müsse aber "absolutes Stillschweigen" gewahrt werden. Die medizinische Untersuchung fand laut Anklage dann oft erst Wochen nach der Ausstellung des Attestes statt, in manchen Fällen auch überhaupt nicht. Der Arzt habe gewusst, dass er sich damit über medizinische Grundsätze hinwegsetze, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Atteste für Familien und deren Freunde

Der Arzt war ins Visier der Justiz geraten, nachdem zum Beispiel in Schulen eine Häufung seiner Atteste aufgefallen war. Bei Überprüfungen zeigte sich, dass auch ganze Familien und deren Freunde von dem 70-Jährigen die Unverträglichkeit einer Maske bescheinigt bekamen.

Sollte er wegen des "Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse" schuldig gesprochen werden, könnte er zu einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verurteilt werden. Zudem könnte ein Berufsverbot verhängt werden. Für den Prozess sind 15 Verhandlungstage angesetzt, das Urteil wird im August erwartet.