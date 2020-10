Corona-Fall: Mannschaft der Passau Black Hawks in Quarantäne

Die Mannschaft des Eishockey-Oberligisten Passau Black Hawks muss sich für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ein Spieler des 23 Mann starken Kaders ist bei einer Standard-Reihentestung des Clubs positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das bestätigte Vorstand Christian Eder dem Bayerischen Rundfunk. Der Betroffene sei jedoch frei von Symptomen, so Eder: "Mega schade für uns, weil die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison wieder um zwei Wochen nach hinten verschoben werden muss. Aber: Die Gesundheit geht vor. Wir halten uns da ganz streng an die behördlichen Vorgaben."

Aufstieg in der abgelaufenen Saison

Der Passauer Eishockeyverein ist vergangene Saison in die Eishockey-Oberliga aufgestiegen. Jetzt muss er die Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit komplett umschmeißen. Die geplanten Testspiele gegen Deggendorf und Weiden können nicht stattfinden. Der am kommenden Sonntag (11.10.) geplante Vergleich mit dem EV Landshut war bereits abgesagt worden, nachdem sich beim Zweitligisten Landshut mehrere Spieler infiziert hatten. Den Trainingsbetrieb wollen die Hawks am 18. November wiederaufnehmen.

Saisonstart ist am 6. November. Gesundheits- und Ordnungsamt prüfen derzeit, ob auf Basis eines vorgelegten Hygienekonzepts dann auch Zuschauer in die Eishalle dürfen, so Vorstand Eder. Der Nachwuchsbereich der Black Hawks ist von der Quarantäne nicht betroffen, weil er komplett vom Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft getrennt ist.