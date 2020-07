Corona-Fall in Würzburger Kita

Am Dienstag, 21. Juli, erhielt das Gesundheitsamt Würzburg die Meldung, dass ein dreijähriges Kind, das die Kleinkindgruppe der Kita an der Löwenbrücke besucht, positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Eine mögliche Infektionsquelle konnte nicht ermittelt werden. Das erkrankte Kind befindet sich in häuslicher Quarantäne, betreut von den Eltern.

Kinder der Krippe in Quarantäne

Das Kind besuchte am Samstag, 18. Juli, noch das Kita-Sommerfest, an dem viele Kinder der Einrichtung mit Eltern und Geschwistern teilnahmen. Am 21. Juli wurden im Lauf des Tages weitere fünf Verdachtsfälle aus der Kindergartengruppe sowie eine symptomatische Erzieherin gemeldet. Für die Kinder der Krippengruppe und die dort tätigen Erzieher wurde vom Gesundheitsamt Würzburg eine 14-tägige Quarantäne angeordnet sowie eine Testung organisiert. Mit den Ergebnissen der Tests ist am Donnerstagvormittag zu rechnen, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung des Gesundheitsamtes Würzburg und der betroffenen Kita.

Testergebnisse stehen noch aus

Auch in der Kita wurden Tests veranlasst, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen. Auch für die Kindergartenkinder und alle Erzieherinnen und Erzieher ordnete das Gesundheitsamt nun bis auf weiteres eine Quarantäne und eine Reihenuntersuchung an. Je nachdem, wie die Testergebnisse ausfallen, wird entschieden, wann die Kindertageseinrichtung wieder geöffnet werden kann.