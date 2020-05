Corona-Fall in Restaurant: "Wir waren wirklich betroffen!"

In einem Landgasthaus in Ostfriesland haben sich vergangene Woche bei einer internen Feier mindestens sieben Menschen mit Corona infiziert. Er habe alle Regeln eingehalten, beteuert der Wirt, dennoch wurden 50 Kontaktpersonen amtlich in Quarantäne geschickt.

Am Montag öffnen bayerische Gaststätten die Innenräume

Die Vorfreude auf die Öffnung der Gaststätten in Bayern ab Montag wird durch die Meldung aus Ostfriesland eingetrübt. Bislang gibt es in Bayern Bewirtung nur an der frischen Luft, und das auch nur unter strikter Abstands- und Maskenpflicht. Zudem hinterlässt jeder Gast seine Kontaktdaten für den Fall einer Nachverfolgung.

Betroffenheit über Infektionsfälle in Ostfriesland

"Wir waren wirklich betroffen, dass es so einen Fall gegeben hat in der Gastronomie", sagt die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Angela Inselkammer, im Interview mit dem BR. Der Verband habe "alles Menschenmögliche" getan und zusammen mit dem Gesundheitsministerium ein Hygiene- und Sicherheitskonzept ausgearbeitet, "wo eigentlich nichts passieren darf".

Inselkammer appelliert an alle Beteiligten, also sowohl die Gaststätten als auch die Gäste, sich an die Regeln zu halten. "Es ist kein Spaß, sondern es ist Ernst", so die bayerische Dehoga-Präsidentin. Ernst für die Branche. "Es ist wirklich auch eine Überlebensnotwendigkeit, dass wir uns jetzt alle an die Regeln halten", mahnt Inselkammer.

Zuversicht in festgelegte Hygienemaßnahmen

Die Verbandspräsidentin Angela Inselkammer ist zuversichtlich, dass die Wirte die Hygienevorschriften einhalten können. Die ersten Tage in der Außengastronomie hätten gezeigt, dass die Wirte das stemmen könnten.

Inselkammer rechnet damit, dass auch ab Montag "etwa ein Drittel unserer Betriebe in Bayern zubleibt". Für ein kleines Café etwa lohne es sich nicht zu öffnen, wenn die Tische 1,50 Meter auseinanderstehen müssen: "Da passen ja kaum noch Gäste rein. Die Inhaber können sich dieses Minusgeschäft nicht leisten."