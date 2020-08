Corona-Fall im Landkreis Hof: Fußballmannschaft in Quarantäne

Die Gesundheitsämter der Landkreise Hof und Kulmbach haben 15 Spieler des Kreisligisten SG Enchenreuth/Presseck in häusliche Quarantäne geschickt. Grund ist ein Corona-Fall in der Mannschaft, wie Gerhard Leinfelder, der sportliche Leiter der Spielgemeinschaft, dem BR auf Nachfrage bestätigt.

Vier Spieler der SG Enchenreuth/Presseck machen Urlaub in Österreich

Demnach hatten vier Spieler gemeinsam Urlaub in Österreich gemacht. Bei der Heimreise hatten sie sich zwar freiwillig auf das Coronavirus testen lassen, danach aber trotz noch ausstehender Testergebnisse am Mannschaftstraining teilgenommen. Einen Tag nach dem Training habe einer der Spieler aus dem Landkreis Hof einen positiven Befund erhalten. Ein Testspiel gegen den FC Neuenmarkt, das wegen der Corona-Pandemie nach monatelanger Zwangspause hätte stattfinden sollen, wurde daraufhin kurzfristig abgesagt.

Gesundheitsämter Hof und Kulmbach schicken 15 Spieler in Quarantäne

Insgesamt gehören der Mannschaft 18 Spieler an. Alle 15, die neben dem Infizierten an dem Training teilgenommen haben, wurden in häusliche Quarantäne geschickt und einem Coronatest unterzogen. Sechs der Spieler stammen aus dem Landkreis Hof, heißt es im Landratsamt auf Nachfrage des BR. Neun weitere stammen aus dem Landkreis Kulmbach. Wie es aus Hof und Kulmbach heißt, seien alle bislang eingegangenen Testergebnisse negativ. Für einen Test, der bei einem Hausarzt gemacht worden sei, stünde das Ergebnisse noch aus.

Pokalspiel der SG Enchenreuth/Presseck könnte verschoben werden

Die 15 Spieler müssen sich nun einem zweiten Test unterziehen. Bis auch hier die Ergebnisse vorliegen, wurde für alle Personen häusliche Isolation angeordnet. Außerdem müssen sie sich einem zweiten Test unterziehen. Ob die SG Enchenreuth/Presseck wie geplant am ersten Wochenende im September in die neue Saison starten kann, ist unklar. Dann stünde der Start in den Ligapokal auf dem Programm. Eventuell müsse über eine Verschiebung des Spieles nachgedacht werden, so Spielleiter Leinfelder.