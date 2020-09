Corona-Fall im Kindergarten: Gesundheitsamt testet 160 Personen

Das Gesundheitsamt im Landkreis Rhön-Grabfeld will auf Nummer sicher gehen. 160 Personen werden dort am Freitag auf das Coronavirus getestet. Es handelt sich um Kindergartenkinder, Erzieherinnen und Erzieher, aber auch Eltern und Geschwisterkinder. Am Donnerstag ist bekannt geworden, dass ein Kind, das einen Kindergarten in Ostheim vor der Rhön besucht, mit Covid-19 infiziert ist.

Kindergarten geschlossen, Testungen laufen

Wie das Landratsamt mitteilt, bleibt der Kindergarten vorerst geschlossen. Bei den Personen, die nun auf Covid-19 getestet werden, habe das Gesundheitsamt "den Kreis jedoch bewusst sehr groß gezogen". Bedeutet: Es sollen auch Personen getestet werden, die nur sehr kurzen Kontakt mit dem betroffenen Kind hatten. Unter den Getesteten befänden sich außerdem sogenannte "Kontaktpersonen 2": also zum Beispiel Familienmitglieder anderer Kindergartenkindern, die sich höchstens über eine direkte Kontaktperson mit dem Erreger infiziert haben könnten.

Die vielen Tests seien "eine reine Sicherheitsmaßnahme", sagt eine Sprecherin des Landratsamtes. Über die Ergebnisse der Tests will die Behörde informieren, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Erste Corona-Fälle in unterfränkischen Schulen

Auch in vier unterfränkischen Schulen gibt es wenige Tage nach Ferienende bereits erste Corona-Fälle. Wie das Landratsamt in Haßfurt am Donnerstag mitteilte, sind ein Mittelschüler aus Knetzgau, ein Grundschullehrer aus Zeil und zwei Förderschullehrer aus Stettfeld positiv getestet worden. Die Infizierten sind in Quarantäne, die Kontaktpersonen ebenfalls. Auch in Güntersleben im Landkreis Würzburg gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes einen infizierten Schüler.

Corona in Knetzgau, Zeil, Stettfeld und Güntersleben

Demnach wurde in Knetzgau ein Schüler der Dreiberg-Schule positiv getestet. Nach Angaben des Landratsamtes wurde daraufhin die komplette Klasse vorsorglich in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Betroffen sind 17 Schüler und eine Lehrkraft der achten Jahrgangsstufe. Die Klasse werde nun im Distanzunterricht betreut.