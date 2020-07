Corona-Fall an Mittelschule Frammersbach: Klasse in Quarantäne

Nach drei Wochen gibt es erstmals im Landkreis Main-Spessart einen Corona-Fall und zwar an der Mittelschule in Frammersbach. Weil ein Schüler Symptome zeigte, wurde ein Test durchgeführt. Dieser war positiv.

Hier finden Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus im Unterfranken-Ticker

Abschlussklasse und Lehrkräfte unter Quarantäne

Der Schüler ging in eine neunte Klasse, also eine Abschlussklasse. Die betroffenen 23 Schüler und die dazugehörigen Lehrkräfte stehen nun unter Quarantäne. Die Mittelschule in Frammersbach bleibt aber offen. In wenigen Tagen, am 6. Juli, stehen für die neunten Klassen der Frammersbacher Mittelschule Abschlussprüfungen an. Wie der Rektor der Mittelschule, Christoph Rüttiger, dem BR sagte, sollen die Abschlussprüfungen dennoch regulär stattfinden. Geschrieben wird in einer großen Halle, weshalb genügend Abstand gehalten werden kann.

Gesundheitsamt will umfangreich testen

Das Gesundheitsamt will nun umfangreich Schüler und Lehrkräfte auf Covid-19 testen. Insgesamt hat die Mittelschule in Frammersbach laut eigenen Angaben rund 90 Schüler. Im Landkreis Main-Spessart sind seit einer Woche keine akuten Fälle mehr bekannt. Von den insgesamt 157 positiv auf Covid-19 getesteten Personen in Main-Spessart sind 156 genesen und sechs verstorben.